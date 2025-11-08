Ish-kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi deklaroi në emisionin ‘Kjo javë’ në News24 se nuk do ta takojë asnjëherë Ilir Metën në burg.
Ajo pohoi që ndonëse me Metën do të takohet në gëzime familjare, si martesat e fëmijëve, Kryemadhi tha se nuk është ende gati për të harruar ato se çfarë i bënë miqtë e Ilir Metës, apo dhe vetë ky i fundit.
“Nuk do ta takoja Ilir Metën dhe absolutisht kam thënë që do takohem me të kur të martojmë fëmijët, do bëhemi gjyshër etj. Unë nuk jam gati për t’u takuar me Ilir metën, qoftë emocionalisht, qoftë në aspektin e mënyrës si sepse e ndjej vetën shumë të fyer nga mënyra si jam linçuar nga rrethi i tij dhe ai vetë në atë kohë. Nuk do ta fal mënyrën si SPAK dhe mediat përdorën kundër meje për thashetheme që janë përdorur. I kam falur që të gjithë, por nuk kam harruar akoma atë që kanë bërë dhe tensionin e presionin që kanë ushtruar te fëmijët e mi”, tha ajo.
