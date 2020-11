Trajneri i Kombëtares Italiane të futbollit, Roberto Mancini, është infektuar me COVID.

Mediat vendase raportojnë se Mancini nuk ka simptoma, por tashmë është izoluar në banesë që të mos përhapë virusin.

Infektimi i Mancinit vjen në një kohë kur kombëtarja italiane do të luajë tre ndeshje në Nëntor, dy për Ligën e Kombeve dhe një miqësore.

Azzuri do zhvillojë një miqësore kundër Estonisë, dhe më pas do ndeshet me Poloninë dhe Bosnjën për Ligën e Kombeve.

/a.r