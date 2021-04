Kreu i KQZ, Ilirjan Celibashi, foli për media në fund të takimit me ambasadoren e SHBA, Yuri Kim, dhe ambasadorin e BE, Luigi Soreca.

Celibashi tha se në fokus të takimit me ambasadorët kanë qenë përgatitjet e procesit zgjedhor të 25 prillit. Mes të tjerash, kreu i KQZ theksoi se i ka informuar ambasadorët mbi të gjitha masat që ka marrë KQZ në kuadër të këtij procesi.

“Takim shumë të mirë me ambasadoren Kim dhe amabsadorin Soreca në lidhje me përgatitjet e procesit zgjedhor të 25 prillit. I informova mbi gjithë masat që KQZ ka marrë në kuadër të këtij procesi. Theksuam së bashku rëndësinë e këtij procesi zgjedhor, të cilësisë së përgatitjes së këtij procesi nga ana e KQZ, trajtuam të gjitha aspektet përgatitore të këtij procesi për të parë qartësisht cilësinë e këtyre përgatitjeve dhe për të konfirmuar edhe njëherë nga ana ime çfarë KQZ ka bërë në lidhje me këtë proces shkon e gjitha në interes të votuesve shqiptarë dhe të garancisë absolute të integritetit të procesit”, tha Celibashi./ b.h