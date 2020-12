I infektuar me COVID-19? Vetizolohet trajneri i Partizanit

Trajneri i Partizanit, Ilir Daja është vetizoluar në shtëpi dhe do të mungojë në sfidën e sotme ndaj Bylisit.

Klubi njofton zyrtarisht se Daja ka patur disa shqetësime gastrointenstinale të shoqëruara me një gjendje të lehtë virale.

Nuk është konfirmuar ende nëse Daja është pozitiv ndaj COVID-19 apo jo, por momentalisht ai qëndron në shtëpi i vetizoluar prej problemeve që ka shfaqur.

NJOFTIM NGA KF PARTIZANI

