Reforma në drejtësi ishte një nga sfidat më të mëdha që ka ndërmarrë ndonjëherë politika shqiptare. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në sesionin hapës të Kongresit Botëror të Ligjit në Tiranë. Ai theksoi se për dekada me radhë drejtësia në Shqipëri ishte nën ndikimin e politikës dhe të pushtetit, por qeveria e tij vendosi të ndërojë një sistem të pavarur nga pushteti politik.
“Drejtësia ishte iluzion në Shqipëri, por ishte historia e shtetit shqiptar që provonte se pushteti i drejtësisë ishte në duar e më të fuqishmëve të politikës. Pavarësisht nga kalimet e sistemeve një gjë ishte e pandryshuar shpata e zonjës së drejtësisë, ishte e palëvizur në zyrën e të parit të qeverisë. Në 2013 ne bëmë atë që nuk kishte guxuar ta bënte askush më parë, madje as nuk i kishte hyre me imagjinatë atij deti që ne vendosëm ti hyjmë detit në këmbë, të dorëzojmë shpatën te një forcë tjetër dhe të krijojmë kushtet që në këtë hapësirë bashkëjetese të krijohet një pushtet tjetër real dhe i pavarur nga pushteti politik”, theksoi Rama.
Kreu i qeverisë solli në vëmendje edhe procesin e vettingut, ku mbi 90% e shqiptarëve, sipas tij e mbështetën reformën në drejtësi, ndërsa shumica e qytetarëve nuk besonin se do të shihnin fundin e pandëshkueshmërisë.
“Mbi 90% e shqiptarëve e mbështesin reformën, por mbi 80% e tyre nuk kishin besim se do shikonin një spostim të pushtetit të drejtësisë drejt barazisë para ligjit. Askush nuk mund ti vërë faj atyre që ishin mosbesues. Nuk ishte thjesht e përditshmja e tyre që drejtësia ishte iluzion në Shqipëri, por ishte historia e shtetit shqiptar që provonte se pushteti i drejtësisë ishte në duar e më të fuqishmëve të politikës”.
Ai theksoi se reforma në drejtësi ka nisur të japë rezultate konkrete, por nënvizoi se ndërtimi i institucioneve të forta dhe të pavarura është një proces afatgjatë që kërkon mbështetje të vazhdueshme politike dhe institucionale.
“Me këtë reformë që ka nisur të japë rezultate të prekshme, ndërkohë që duhet të garantohet në jetëgjatësinë e vet jo nga njerëzit po nga institucionet. Ndërtimi i institucioneve të garantuara në atë reformë nuk është një proces që mund të përmbushet as në një dekadë e as në dy dekada. Duhet të garantohet në mënyrë të palëkundur që procesi të mbështetet me çdo kusht nga forcat që kanë kapacitet të ndryshojnë rrjedhën e tij, nga pushteti politik. Nëse i afrohemi një afresku të madh e kemi të pamundur të përcaktojmë kompleksitetin e tij. Ndaj është gjithmonë e domosdoshme të thuhet të mbajmë distancë për të parë në kompleks një afresk që po pikturohet ditë pas dite nga një numër shumë i madh forcash në hapësirën që ka krijuar reforma në drejtësi”, u shpreh Rama.
Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama e cilësoi organizimin e këtij kongresi në Tiranë si një arritje historike për vendin dhe një vlerësim për progresin e bërë në reformën në drejtësi gjatë dekadës së fundit.
