Gazetari Patrik Sadikaj ka komentuar zhvillimet e protestës, duke u shprehur se në fillim u krijua përshtypja e një momenti real thyerjeje, por sipas tij, situata më pas u devijua drejt elementeve dytësore.
Sipas gazetarit, pakënaqësitë reale lidhen edhe me çështje ekonomike, si rritja e çmimeve të karburanteve, kostot në bregdet dhe vështirësitë e përditshme të qytetarëve.
Ai vlerësoi se protesta, përtej zemërimit qytetar, mbart edhe elementë politikë që nuk arrijnë të krijojnë një përfaqësim të gjerë dhe se disa aktorë politikë po përpiqen të udhëheqin një lëvizje që nuk e kanë ndërtuar vetë.
“Në këndvështrimin e parë, u duk sikur kishte vërtet një thyerje, por më pas Rama e tërhoqi me lojën e tij, duke u marrë me gjëra të vogla të protestës, duke goditur elemente të caktuara. Në atë shesh nuk dalin njerëzit më të ndritur; më duket zbrazje e delirit të madhështisë. Thyerje mendoj se është dhe në aspektin ekonomik, rritja e çmimeve të karburanteve, çmimet në bregdet, frytet e përvitshme. Po të ishte një qasje e drejtë e protestës për këto problematika, votuesit thonë: ne të votuam, po e duam naftën kaq. Kjo protestë, përveç pretekstit të zëmërimit, ka fije të vogla apo të mëdha politike që nuk arrijnë të përfaqësojnë njerëz, dhe i hipin një kali që nuk e shalojnë vetë.”
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