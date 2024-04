Më tej Gazment Bardhi shprehet se është detyra si deputet të Kuvendit të Shqipërisë, “që të shqyrtojmë me përparësi këtë problematikë dhe të kërkojmë nga qeveria marrjen e masave të mënjehershme”. “Prandaj, duke pasur parasysh sa më sipër, në mbështetje të nenit 98, pika 1, të Rregullores së Kuvendit, kërkojmë mocion për zhvillimin e debatit parlamentar mbi problematikën e prodhimit, shitjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike në vendin tonë.”- përfundon shkresa e Bardhit.

Me sa duket Bardhi e ka marre detyre ‘shtepie’ per ta bere nje zhurme ne Kuvend, teksa deshtoi me sukses ne SPAK me “Xibraken’ ku ne mungese te provave dhe fakteve nuk paraqiti padi, por vetem ben deklarata, dhe ka vendosur t’i rikthehet ‘analizes’ se punes se qeverise ne keto 10 vite, pas largimit te Berishes nga pushteti.

Na ben pershtypje se ka ‘harruar’ te ndjeke kallzimin penal qe beri ne kohen kur ishte minister teknik i Bashes per Drejtesine, ndaj dy paraardhesve te tij, per aferen mbi 2 milione euroshe per ‘byzylyket’, per te cilet u derdhen parate qe s’dihet se ku perfunduan, por qe asnje byzylyk per te burgosurit nuk u be hyrje ne magazina. Njeri prej ketyre ish ministrave te Drejtesise eshte aleat i Rithemelimit tashme. Do ta ndjeke Bardhi, se behet fjale per vitin 2017?/m.j