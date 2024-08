Përfaqësuesi i opozitës, Skerdjan Dhuli deklaroi për RTSH-24 se qeveria duhet të kishte nxjerr një urdhër për të lejuar gjithë qytetarët me mjete identifikimi të skaduar që të merrnin pjesë ne procesin zgjedhor ditën e djeshme në Himarë.

Sipas tij, të dhënat personale, parametrat e sigurisë në mjetet e identifikimit janë të pacenueshme nga data e s ‘kadencës.

Juristi Skerdjan Dhuli është shprehur se ajo që ka ndodhur ditën e djeshme është proces votimesh dhe jo zgjedhje.

“Në bindjen time zgjedhjet e dijshme në Himarë prodhuan procesin më qesharak që unë kam marr pjesë nga 7 fushata si përfaqësues I PD-së. Ndaj në gjykimin tonë, ky proces kishte disa problematike të paprovuara më parë nga proceset e tjera zgjedhore të cilat burojnë nga pushteti i Edi Ramës”.

Sipas tij, ajo që ka ndodhur në 4 gusht është proces votimesh dhe jo zgjedhje.

“Kjo nuk ishte i papritur për ne, dhe në totalin vet ka qenë e pritshme, tu heqësh Himarës 6 mijë banorë të votojnë është kriminale. I gjithë shteti ishte në Himarë dhe të gjitha institucionet ishin të dislokuar për të marrë rezultatin që kërkonte qeveria”.

Dhuli ka renditur disa problematika që u vunë re në gjithë procesin e zgjedhjeve të pjesshme në Himarë.

“Së pari ishte heqja e së drejtës për të votuar e ¼ të zgjedhëseve me të drejtë vote. Pra ishin më shumë se 6 mijë votues për të votuar për Bashkinë e Himarës. Në të dy proceset pararendëse edhe në zgjedhjet e vitit 2021 dhe 2023 me një urdhër të ish-ministrit të Brendshëm, z. Blendi Çuçi shqiptarëve që i kishte skaduar karta e identitetit nuk iu mohua e drejta e votës. Kjo nuk ndodhi në këto zgjedhjet e 4 gushtit dhe sigurisht për ne është e qëllimshme nga kreu i qeverisë”.

Përfaqësuesi i opozitës ka një shpjegim dhe për mënyrën se si prisnin që të gjithë personat me mjete të skaduar identifikimit do të ushtronin të drejtën e votës.

Sipas Dhulit, “qytetarët kanë menduar, ashtu sikurse ne të gjithë përfaqësuesit politik, që ministria do të vepronte dhe këtë herë me të njëjtin standard duke nxjerr një urdhër të zakonshëm ku qytetarëve do i lejohej e drejta e votës”.

“Parametrat e sigurisë në mjetet e identifikimit janë të pacenueshme nga data e s ‘kadencës. Të dhënat sensitive, bar kodet apo të dhënat personale nuk ndryshohen edhe pse ka një datë s ’kadencë apo është ende efektive. Kjo është arsyeja që qytetarët do duhej të lejoheshin të votoni”, shprehet ai