I gjithë Mesdheu në mëshirën e të nxehtit, thatësirës dhe zjarreve

Mesdheu, i goditur nga zjarret e pashembullta në Greqi dhe Turqi, do të preket sërish nga valët e të nxehtit, thatësira dhe zjarret, shumë më keq me ngrohjen globale, sipas një raporti paraprak të OKB-së.

Edhe pa qenë një rajoni që do të vuajë më shumë nga të gjithë nga rritja e temperaturës, Mesdheu me një popullsi prej 500 milionë banorësh, përshkruhet si një “pikë e nxehtë e ndryshimit të klimës”.

Ai kërcënohet nga disa faktorë të lidhur me ndryshimet klimatike, sipas një kapitulli të këtij raporti të IPCC mbi pasojat e ndryshimit të klimës, versioni përfundimtar i të cilit do të miratohet në shkurt 2022.

IPCC aktualisht po shqyrton një raport tjetër mbi parashikimet klimatike, i cili do të bëhet publik të hënën.

“Arsyet e shqetësimit përfshijnë rreziqet që lidhen me rritjen e nivelit të detit, humbjen e biodiversitetit tokësor dhe detar, rreziqet që lidhen me thatësirën, zjarret pyjore dhe ndryshimet në ciklin e ujit, prodhimi i ushqimit të rrezikshëm, rreziqet shëndetësore në qendrat e mëdha urbane dhe rurale të lidhura me valët e nxehtësisë si edhe mushkonjat që bartin sëmundje”, thuhet në këtë kapitull.

Sipas këtij teksti provizor, temperaturat pritet të rriten më shpejt rreth Mesdheut sesa në nivel global gjatë dekadave të ardhshme, duke rënduar bujqësinë, peshkimin dhe turizmin.

”Dhjetëra miliona njerëz të tjerë do të preken nga mungesa e shtuar e ujit, rreziqet e përmbytjeve bregdetare dhe nxehtësia potencialisht fatale”, paralajmëron ai.

Disa rajone mesdhetare mund të shohin që të korrat e tyre të zvogëlohen me 64%.

Sipërfaqja e pyjeve të djegura do të dyfishohet ose trefishohet, në varësi të përpjekjeve të bëra për të zvogëluar emetimet e gazrave serë dhe për këtë arsye ndryshimet klimatike.

Ky version paraprak i raportit gjithashtu përfundon se vetëm një ngrohje globale e mbajtur nën 2°C – objektiv i Marrëveshjes së Parisit – do të bënte të mundur ruajtjen e aglomerateve bregdetare, vendeve të trashëgimisë kulturore, ekosistemeve tokësore dhe detare në një gjendje të zbatueshme në shumica e zonave të pellgut të Mesdheut.

Valët e të nxehtit janë lloji i ngjarjeve ekstreme të motit ku ndryshimi i klimës ndryshon rregullat e lojës, thotë Friederike Otto nga Universiteti i Oksfordit.

Nxehtësia ekstreme është kërcënimi më i madh për Mesdheun, vazhdon ajo.

Sipas draftit të IPCC, deri në 93 milionë persona shtesë mund të përballen me valë të nxehtësisë në bregun verior të Mesdheut deri në vitin 2050.

Në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, rreziku i vdekjes së të moshuarve nga nxehtësia e lartë mund të rritet midis tre dhe 30 deri në vitin 2100 dhe vdekjet mund të rriten në 20 000 në vit në Mesdheun Verior deri në vitin 2050.

E vetmja mundësi për të mbijetuar është ajri i kondicionuar 24/7 dhe njerëzit nuk mund ta përballojnë atë. Do të ketë ndërprerje, shton profesoresha.

Numri mesatar i ditëve që rajoni i Mesdheut përballet me kushte të favorshme për zjarre ekstreme tashmë është dyfishuar që nga vitet 1980, sipas Matthew Jones nga Qendra Tyndall për Kërkimin e Ndryshimeve Klimatike.

”Zjarret po degradojnë gjithashtu cilësinë e ajrit në rajonet që aktualisht janë në zjarr në Turqi dhe Greqi, me ndotjen që arrin deri në Qipro”, shton Mark Parrington nga Shërbimi Evropian i Ndryshimeve Klimatike ‘Copernicus’.