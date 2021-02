Autoriteti Rrugor Shqiptar me anë të një postimi në rrjete sociale, ka njoftuar se segmenti rrugorë në Qafën e Qarrit është pa prezencë dëbore dhe ngricash, megjithëse temperaturat shënojnë -7 gradë.

Po ashtu ata kanë shtuar se deri më tani nuk ka probleme në të gjitha akset kombëtare.

Ndër të tjera, ARRSH, apelon drejtuesit e automjeteve të tregohen të kujdesshëm, të reduktojnë shpejtësinë e lëvizjes dhe të respektojnë sinjalistikat rrugore.

“Qafa e Qarrit sot pa prezencë bore dhe ngricash, temperatura -7°C.

Nuk ka probleme në të gjitha akset kombëtare

Drejtuesit e mjeteve të tregohen të kujdesshëm, të reduktojnë shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe udhëzimet e Policisë Rrugore.

#ARRSH #MIE“, thuhet në njoftimin e ARRSH.

Disa ditë më parë, kur vendi u përball me stuhinë e dëborës, Qafa e Qarrit u bllokuar për ditë me radhë, vetëm për t’u hapur me një korsi më pas.

