Fjalimi inaugurues i Presidentit të zgjedhur Donald Trump më 20 janar do të mbahet në ambiente të mbyllura për shkak të motit të rrezikshëm të ftohtë që parashikohet javën e ardhshme në Uashington, ka konfirmuar ai.

Sipas mediave të huaja, fjalimi, si dhe fjalimet e tjera, tani do të zhvillohen brenda rotondës së Kapitolit të SHBA-së, dhe jo jashtë ndërtesës.

Parada inauguruese do të mbahet gjithashtu në ambientet e mbyllura në Capitol One Arena të Uashingtonit, së bashku me të tre ballot inauguruese.

Presidenti i fundit që u betua në ambiente të mbyllura ishte Ronald Reagan në 1985, kur moti i ftohtë rrënoi edhe Kapitolin e SHBA, shkruan A2 CNN.

Në një deklaratë të postuar në platformën e tij të mediave sociale ‘Truth Social’, Trump tha se ai “nuk dëshiron të shohë njerëz të lënduar në asnjë mënyrë” mes temperaturave të ngrira.

“Janë kushte të rrezikshme për dhjetëra mijëra forcat e rendit, reaguesit e parë, K9-të e policisë dhe madje edhe kuajt” si dhe “qindra mijëra” mbështetës.

“Në çdo rast, nëse vendosni të vini, vishuni trashë”, shtoi ai, shkruan A2 CNN.

Capitol One Arena do të jetë gjithashtu e hapur për një shikim të drejtpërdrejtë të fjalimit inaugurues.

Një ftohtësi ekstreme është parashikuar në Uashington DC në ditën e inaugurimit, me temperatura që pritet të arrijnë një nivel të ulët -11C (12F) dhe një nivel të lartë -5C (23F).

“Të gjithë do të jenë të sigurt, të gjithë do të jenë të lumtur dhe ne së bashku do ta bëjmë Amerikën përsëri të madhe”, shkroi Trump.