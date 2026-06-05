Violand Braçellari prej 10 vitesh në arrati, kishte arritur të ndërtonte një stan të mirfilltë në një një kodër të Lozhanit. Ai kishte ndërtuar stalla ku merrej me rritjen e bagëtive.
Burime për Report Tv bëjnë me dije se vëllai i Braçellarit, Danieli dhe e ëma, Berdane, kanë përfituar fonde prej vitesh nga AZHBR për shtimin e numrit të lopëve në stan. Konkretisht Berdane Braçellari ka marrë 500.000 lekë të reja ndërsa i biri 497.500 lekë të reja.
Violand Braçellari, autor i vrasjes së efektivit të policisë Enea Mekolli, është dënuar me 10 vite në mungesë për trafik e prodhim të lëndëve narkotike, ndërsa cilësohet si një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore.
Ai prej vitesh jetonte në stan ku dhe kishte punësuar një çoban. Ky i fundit ishte shkaku për indicien që policia mori për vendndodhjen e të shumëkërkuarit.
Leave a Reply