Khaby Lame, italiani i njohur në rrjetin TikToker për gjestet e tij të shoqëruara me shprehjet korrespondente të fytyrës, njofton së fundmi se ëndërron një të ardhme në kinema.

“Shpresoj që kjo të jetë puna ime e përhershme sepse kam ëndërruar që i vogël të bëja filma”, thotë Khaby në Milano duke treguar për punët që ka bërë më parë si pastrues dritaresh apo ndihmës-kuzhinier, ndërsa tani nga personazh i TikTok aspiron për aktor filmi.

24-vjeçari italian me origjinë senegaleze mban vendin e parë në aplikacionin TikTok me 162.8 milionë ndjekës. Ai është bërë i njohur me videot e tij të heshtura ku jepen këshilla për gjëra të përditshme me mënyrën e tij të veçantë.

“Përse duhet ta bëjnë më të komplikuar”, komenton ai në video, me gjestin e kthimit të duarve nga qielli dhe ‘buzëqeshjes së dinakërisë.’

“Shenja e parë që më tregoi se po bëhesha i famshëm ishte kur njerë të famshëm në botë si lojtari i Real Madrid, Vinicius Junior po bënte gjestet e mia”, thotë i riu me ngjyrë. Ai nuk heziton të ndalojë për foto me fansat që e njohin në sheshin para katedrales Duomo në Milano.

Lame thotë tashme se do të nisë debutimin në Hollywood me një film të titulluar “00Khaby” – për të cilin thotë se do të xhirohet në Brazil, Indi e në SHBA. Personazhi i Lame do të jetë një shpërndarës ushqimi që rekrutohet nga shërbimet sekrete amerikane.

“Por do të vazhdoj të bëj video në TikTok!” i premton ai ndjekësve.