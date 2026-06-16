Samiti midis Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar do të mbahet më 22 korrik në Bruksel, njoftuan të martën Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe Kryeministri britanik Keir Starmer.
Ky do të jetë samiti i dytë midis dy palëve që nga Brexit, pas atij të organizuar në Londër në maj 2025.
Britania u largua zyrtarisht nga BE në vitin 2020, katër vjet pas një referendumi që ndau vendin.
“Bashkëpunimi i ngushtë midis BE-së dhe Mbretërisë së Bashkuar është thelbësor për sigurinë, qëndrueshmërinë dhe prosperitetin tonë të përbashkët evropian”, shkroi Antonio Costa në Platformën X pasi u takua me Starmer në samitin të G7 në Evian.
“Ne po punojmë ngushtë për ta bërë këtë samit një sukses”, shtoi ai.
“Qeveria Laburiste po përmbush premtimin e saj për të rinovuar marrëdhënien tonë (me BE-në) dhe për ta rikthyer Britaninë në zemër të Evropës. Së bashku, ne do të trajtojmë koston e jetesës, do të nxisim tregun e punës dhe do të krijojmë mundësi për të rinjtë”, siguroi kryeministri britanik.
Në vitin 2024, Starmer fitoi zgjedhjet në bazë të një afrimi me BE-në, por ai gjithashtu vendosi shumë “vija të kuqe”: Londra nuk do të kthehej në tregun e vetëm, në bashkimin doganor dhe as nuk do të lejonte lëvizjen e lirë.
Në maj, ai tha se donte një “hap të madh” përpara në samitin e korrikut, në fusha të tilla si tregtia, mbrojtja dhe bashkëpunimi i sigurisë. Qeveria e tij gjithashtu dëshiron të punojë më ngushtë me BE-në për çështje të tilla si tarifat e çelikut, standardet e energjisë dhe ushqimit.
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