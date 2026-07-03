Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë tha se ka arrestuar një person në pikëkalimin kufitar të Mutivodës, që lidh Kosovën me Serbinë nën dyshime për krime lufte.
Ndaj O.S., i lindur më 1953, është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh nga Gjykata e Lartë në Beograd, thanë autoritetet serbe.
“Ekzistojnë dyshime të bazuara se më 14.06.1999, në vendin Sofali, Prishtinë, në bashkëkryerje me disa pjesëtarë të UÇK-së, me armë të ftohta dhe armë zjarri, në mënyrë mizore dhe tinëzare, ua ka marrë jetën civilëve të nacionalitetit serb, çiftit bashkëshortor Vlladimir dhe Persa Stanisavljeviç”, u tha në njoftimin e MPB-së serbe.
Në njoftimin e MPB-së serbe nuk u tha saktë nëse i dyshuari ishte pjesë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Familjarët e Osman Selmanit, konfirmuan se ai u arrestua në Mutivodë më 1 korrik teksa po kthehej nga vendlindja e tij.
Familja tha se i vlerësojnë akuzat e autoriteteve serbe si “të pabazuara dhe të pavërteta”.
“Ne besojmë në pafajësinë e tij dhe do të qëndrojmë pranë tij deri në zbardhjen e plotë të së vërtetës. Kemi besim se drejtësia do të mbizotërojë dhe e vërteta do të dalë në pah”, u tha në reagimin e familjarëve të të arrestuarit të publikuar në Facebook.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Punëve dhe Diasporës të Kosovës për të kuptuar nëse ka informacione për këtë rast dhe është në pritje të përgjigjes.
Viteve të fundit, Serbia ka arrestuar vazhdimisht shtetas të Kosovës nën pretendime për krime lufte në Kosovë më 1998-’99.
Serbia gjatë viteve ’90 e karakterizoi UÇK-në si organizatë terroriste, ndërsa për Kosovën, UÇK-ja është organizata që mbrojti popullsinë lokale nga represioni i forcave të armatosura jugosllave./REL
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