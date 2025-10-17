Presidenti Donald Trump, e mbylli fjalën e tij gjatë takimit me presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, me një koment për presidentin venezuelian Nicolas Maduro.
I pyetur në fund për Maduron, i cili ka bërë thirrje për paqe me SHBA-në pasi Trump autorizoi CIA-n të kryente operacione të fshehta në vendin e tij, Trump u përgjigj ashpër.
“Ai ka ofruar gjithçka. Po, ke të drejtë, ai ka ofruar gjithçka. “E di pse? Sepse atij nuk ia mban të ngatërrohet me Shtetet e Bashkuara”, tha Trump për Maduron.
Trump ka konfirmuar se ka autorizuar operacione sekrete të CIA-s brenda Venezuelës për të shtypur trafikun e drogës dhe për të ushtruar presion mbi regjimin e Maduron.
Ai ka deklaruar që Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë edhe operacione tokësore në Venezuelë, duke argumentuar se kontrolli në det është tashmë i “fortë” dhe tani duan të përballen me rrugët tokësore të trafikut të drogës.
