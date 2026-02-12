Policia norvegjeze kontrolloi shtëpitë e ish-kryeministrit Thorbjorn Jagland sot, thanë avokati i tij dhe policia, si pjesë e një hetimi të vazhdueshëm mbi lidhjet e tij dhe pedofilin Jeffrey Epstein.
Imazhet e qarkulluara nga të përditshmet norvegjeze VG, Dagbladet, Dagens Naeringsliv dhe Aftenposten treguan hetues duke mbajtur kuti kartoni në rezidencën e Jagland në Oslo.
Bastisja nga njësia e krimit të anti-korrupsionit e Norvegjisë, Okokrim erdhi një ditë pasi Këshilli i Evropës, mbikëqyrësi kryesor i të drejtave të njeriut në kontinent, të cilin Jagland e drejtoi nga viti 2009 deri në vitin 2019, i hoqi imunitetin diplomatik.
“Okokrim aktualisht po kryen kontrolle në rezidencën dhe pronat e Thorbjorn Jagland. Kjo pritej dhe është një pjesë standarde e një hetimi të kësaj natyre”, tha avokati i Jagland, Anders Brosveet, në një deklaratë.
Jagland tani akuzohet për korrupsion, shtoi avokati i tij, sipas kodit ligjor të Norvegjisë që i paraprin akuzave formale dhe i lejon një të dyshuari të marrë një avokat dhe policinë për ta arrestuar atë në një moment të caktuar.
Në Norvegji, akuzat formale ngrihen kundër dikujt shumë më vonë në procesin ligjor, ndonjëherë vetëm disa javë para se të fillojë një çështje gjyqësore.
“Kjo nuk përfaqëson ndonjë ndryshim të vërtetë në thelbin e çështjes, por është një pasojë ligjore e metodave hetimore të përdorura nga policia”, tha Brosveet.
“Jam shumë i kënaqur që çështja po sqarohet”, tha Jagland sot sipas Aftenposten.
Okokrim tha se përveç shtëpisë së Jagland në Oslo, kishte kontrolluar një pronë në një qytet në bregdetin jugor të Norvegjisë dhe një në qarkun malor të afërt të Telemark. Okokrim planifikonte të merrte në pyetje edhe Jagland.
“Si pasojë e kontrollit, Jagland tani akuzohet për korrupsion dhe do të merret në pyetje”, tha shefi i Okokrim, Paal Loenseth, për Reuters.
Kujtojmë se u zbulua se Jagland në vitin 2012 i kishte dërguar Jeffrey Epstein një e-mail, ku shkruante “Isha në Tiranë, ka vajza të jashtëzakonshme”
