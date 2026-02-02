Lord Mandelson ka dhënë dorëheqjen nga anëtarësimi në Partinë Laburiste.
Ai ka thënë se nuk dëshiron t’i “shkaktojë më shumë turp” partisë për shkak të lidhjeve të tij të së kaluarës me pedofilin e dënuar Jeffrey Epstein, raporton BBC.
Vendimi vjen pas publikimit të dosjeve të reja nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, ku ai përmendet në lidhje me pagesa të dyshuara financiare.
Sipas dokumenteve, Epstein ka bërë tre pagesa nga 25,000 dollarë në vitet 2003 dhe 2004, të lidhura me emrin e Lord Mandelson. Ai ka deklaruar se nuk ka dijeni apo nuk mban mend për këto pagesa dhe se pretendimet i konsideron të rreme, por ka thënë se do t’i hetojë personalisht.
Në letrën e dorëheqjes drejtuar Partisë Laburiste, Mandelson shprehu keqardhje të thellë për lidhjen e tij me Epstein dhe kërkoi falje për “gratë dhe vajzat, zërat e të cilave duhej të ishin dëgjuar shumë kohë më parë”. Ai theksoi se vendimi për t’u tërhequr nga partia është marrë në interesin e saj më të mirë.
Zbulimet kanë nxitur reagime politike. Deputetë laburistë thanë se dorëheqja ishte veprimi i duhur, ndërsa Partia Konservatore kritikoi kryeministrin Keir Starmer, duke thënë se duhet ta kishte përjashtuar. Udhëheqësja konservatore Kemi Badenoch kërkoi gjithashtu nisjen e një hetimi.
Lord Mandelson, ish-ministër i lartë laburist dhe ish-ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në SHBA, u shkarkua nga ky post vitin e kaluar për shkak të lidhjeve të tij me Epstein.
Dokumentet e fundit përfshijnë gjithashtu emaile dhe imazhe ku ai përmendet, por autoritetet theksojnë se përmendja në dosje nuk përbën provë për shkelje penale.
Jeffrey Epstein vdiq në burg në vitin 2019, ndërsa priste gjyqin për akuza të trafikimit seksual.
