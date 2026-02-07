Prokurorët francezë për krimet financiare kanë hapur një hetim ndaj ish-ministrit të Kulturës, Jack Lang, për dyshime mbi “pastrim të të ardhurave nga mashtrimi fiskal”, në lidhje me skandalin e Jeffrey Epstein.
Lang, një figurë e rëndësishme e qeverive socialiste franceze nga vitet 1980 deri në fillim të 2000, është përmendur gati 700 herë në dosjet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-ve mbi Epstein. Ai mohon çdo shkelje dhe i ka cilësuar akuzat si “pa bazë”.
Pas njoftimit të hetimit, 86-vjeçari ofroi dorëheqjen nga posti si president i Institutit të Botës Arabe, një organizatë që promovon bashkëpunimin mes Francës dhe vendeve arabe. Ministri i Jashtëm francez, Jean-Noel Barrot, konfirmoi se procesi për gjetjen e pasuesit do të nisë së shpejti.
BBC shkruan se edhe vajza e tij, Caroline Lang, 64 vjeç, është nën hetim. Ajo dha dorëheqjen këtë javë nga posti i kryetares së Unionit të Producentëve të Filmit në Francë, pasi u përmend në dokumentet që sugjeronin kontakte me Epstein përmes një kompanie të regjistruar në Ishujt Virgin të SHBA-ve. Caroline Lang ka pranuar se ishte “jashtëzakonisht naive”, por ka mohuar se ka përfituar fonde.
Dosjet nuk sugjerojnë se Jack Lang apo e bija kanë qenë të përfshirë në krimet seksuale të Epstein, por zbulojnë kërkesa për favore dhe përdorim të makinës apo avionit privat të tij.
Sjellim ndërmend se Epstein, financieri amerikan i akuzuar për trafik seksual, vdiq në burg në Nju Jork në vitin 2019, ndërsa priste gjyqin. Publikimi i fundit i dosjeve nga autoritetet amerikane ka përfshirë miliona dokumente dhe emra të figurave të pasura e të fuqishme në mbarë botën.
