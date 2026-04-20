I dërguari kryesor i Bordit të Paqes për Gazën, Nikolay Mladenov, shprehu optimizëm të moderuar se mund të arrihet një marrëveshje për çarmatimin e Hamasit dhe grupeve të tjera militante në Rripin e Gazës, por paralajmëroi se procesi do të marrë ende kohë dhe kërkon veprim të menjëhershëm.
“Kemi pasur diskutime shumë serioze me Hamasin gjatë javëve të fundit. Ato nuk janë të lehta”, tha Mladenov në një intervistë për Reuters gjatë vizitës së tij në Bruksel.Ai shtoi se është mjaft optimist se do të dalë një marrëveshje që funksionon për të gjitha palët dhe sidomos për njerëzit në Gaza.
Mladenov, ish i dërguari i OKB-së për Lindjen e Mesme dhe politikan bullgar, tha se po punohet për një plan zbatimi që përfshin çarmatimin e grupeve të armatosura, qeverisje të re në Gaza dhe parashikime për tërheqjen e forcave izraelite.
“Duhet kohë, por po përpiqemi që marrëveshjet për zbatimin e planit të arrihen sa më shpejt të jetë e mundur”, theksoi ai.
Sa i përket afatit, Mladenov vlerësoi se kanë çështje ditësh, maksimum disa javë. Sipas tij, nëse humbasin momentumin e krijuar, çdo vendim do të bëhet edhe më i vështirë.
Një nga çështjet në diskutim është vija e verdhë që ndan territorin e pushtuar nga Izraeli që nga armëpushimi i tetorit. Reuters ka raportuar se Izraeli e ka zhvendosur këtë vijë më thellë brenda Gazës.
Mladenov konfirmoi se po diskutohen çështje tokësore, përfshirë aksesin për ndihma humanitare dhe ilaçe.Ai përmendi edhe përparime të vogla në terren: gjatë ditëve të fundit është rritur gradualisht numri i njerëzve që lejohet të kalojnë nëpër Kalimin e Rafahut, ndërsa po shikohet mundësia për të rritur numrin e kamionëve me mallra që hyjnë në Gaza.
Mladenov theksoi se është një proces shumë i komplikuar, por që ecën me hapa të vegjël drejt një marrëveshjeje të plotë për zbatimin e planit. Ai shtoi se ka nevojë të madhe për ndërtimin e besimit mes palëve.
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi në shkurt se aleatët kanë kontribuar mbi 7 miliardë dollarë për ndihmat në Gaza, ndërsa SHBA do të kontribuojnë 10 miliardë dollarë për Bordin e Paqes. Mladenov siguroi se të gjitha paratë e premtuara në Uashington janë aty për Bordin e Paqes dhe nuk ka asnjë problem financiar në lidhje me punën e tij.
Anëtarët mund të fitojnë anëtarësi të përhershme duke paguar 1 miliard dollarë.
Deklaratat e Mladenov u bënë gjatë takimit të Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution në Bruksel, ku morën pjesë ndër të tjerë shefja e politikës së jashtme të BE-së Kaja Kallas, Kryeministri palestinez Mohammad Mustafa, ministri i Jashtëm belg Maxime Prevot dhe ministri i Jashtëm norvegjez Espen Barth Eide.
Leave a Reply