Kirill Dmitriev, i dërguari ekonomik dhe përfaqësuesi rus në bisedimet me Shtetet e Bashkuara, ka deklaruar se Uashingtoni, Kievi dhe Moska janë afër arritjes së një zgjidhjeje diplomatike për t’i dhënë fund luftës.
Kjo vjen pas njoftimit të Trump për sanksione ndaj Rosneft dhe Lukoil, dy kompanive më të mëdha të naftës në Rusi, që pasqyron – sipas burimeve – frustrimin në rritje të SHBA-së ndaj qëndrimit negociues të Rusisë.
Kufizimet po ndikojnë tashmë tregjet globale të energjisë: kompanitë shtetërore kineze të naftës kanë ndalur blerjet detare të naftës ruse, ndërsa rafineritë indiane kanë ulur ndjeshëm importet.
Ai tha se e kishte paralajmëruar Trump se masat mund të ndikojnë çmimet globale të naftës, përfshirë edhe në SHBA.
Duke folur për CNN pas mbërritjes në Uashington për bisedime me zyrtarë amerikanë, Dmitriev tha se takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe Vladimir Putin do të zhvillohet, por më vonë seç ishte planifikuar fillimisht.“Unë besoj se Rusia, SHBA-ja dhe Ukraina janë në fakt mjaft afër një zgjidhjeje diplomatike,” i tha Dmitriev CNN-së.
Trump e anuloi takimin e planifikuar në Budapest me Putinin, sepse e konsideroi të padobishëm, duke thënë se “nuk ndjehej si duhet” dhe nuk do të çonte në përparim domethënës për përfundimin e luftës.Vendimi pasqyron refuzimin e Rusisë për të pranuar një armëpushim përgjatë linjave aktuale të frontit – pozicion i mbështetur nga Trump dhe Kievi – si dhe mungesën e rezultateve konkrete nga takimi i mëparshëm i liderëve në gusht në Alaska.
Dmitriev tha gjithashtu se Moska kërkon jo thjesht një armëpushim, por një “zgjidhje përfundimtare” për t’i dhënë fund luftës.
Megjithatë, Dmitriev e cilësoi pozicionin e Zelensky-t si një ndryshim të rëndësishëm.
“Ky është një hap i madh nga ana e presidentit Zelenskyy – të pranojë se bëhet fjalë për vijat e frontit. Mendoj se jemi mjaft afër një zgjidhjeje diplomatike që mund të punohet,” tha ai.
I dërguari i Kremlinit pritet të takohet me përfaqësues të administratës Trump për të vazhduar diskutimet mbi marrëdhëniet SHBA-Rusi. Axios raportoi më herët se janë planifikuar bisedime me të dërguarin special të Trump, Steve Witkoff.
Trump deklaroi pas bisedimeve të fundit me liderët ukrainas dhe rusë se mbështet ngrirjen e luftës në vijat aktuale të frontit.Ai mohoi raportimet mediatike se i kishte kërkuar Zelenskyy-t dorëzimin e të gjithë Oblastit të Donetskut.
“Ne besojmë se ajo që duhet të bëjnë është të ndalen pikërisht në ato vija ku janë tani, në vijat e frontit,” tha Trump.
