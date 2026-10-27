Ai festoi ditëlindjen e tij të 50-të me një tortë të zbukuruar me një lak. Ai thotë se planifikon t’i rrethojë palestinezët e burgosur me krokodilë. Në video, ai qorton aktivistët e huaj të kapur në det duke u përpjekur të sjellin ndihma në Gaza, të detyruar të gjunjëzohen para këmbëve të tij me fytyrat e tyre të shtypura në tokë.
Për pjesën më të madhe të botës dhe për shumë izraelitë, Itamar Ben-Gvir , fytyra luftarake e së djathtës ekstreme të Izraelit, është një figurë nga periferia e politikës, pavarësisht më shumë se katër viteve në pushtet si ministër i policisë në qeverinë e kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Por me zgjedhjet që do të mbahen javën e ardhshme , sondazhet tregojnë një rritje të mbështetjes për partinë e tij “Fuqia Hebraike”, duke shtrirë përtej bërthamës së kolonëve militantë në Bregun Perëndimor të pushtuar, tek votuesit më të rinj urbanë, të cilët dikur mund ta kishin konsideruar atë përtej kufijve.
Sipas një sondazhi të opinionit nga Agam Labs në Universitetin Hebraik të Jerusalemit, mbështetësit e “Hebraic Power” jo vetëm që janë më të rinj se votuesi mesatar izraelit, por deri në një të tretën e tyre do të votojnë për herë të parë.
“Më parë mendoja se ishte pak i çmendur, por pastaj pashë në fakt atë që thoshte dhe gjithçka kishte kuptim”, tha Gavriel Marmon, një student 18-vjeçar dhe votues për herë të parë nga Beit Shemesh pranë Jerusalemit.
Marmon tregon mbështetjen e Ben-Gvir për një ligj të miratuar në mars që e bën varjen në dënim me kusht për palestinezët e dënuar për sulme ndaj izraelitëve, të cilën Ben-Gvir e festoi me tortën me lak dhe një gjilpërë me lak në jakë. Projektligji ka të ngjarë të rrëzohet nga gjykatat izraelite, pjesërisht sepse nuk do të zbatonte të njëjtin dënim për hebrenjtë.
Ben-Gvir po bën përparime edhe në Tel Avivin kozmopolit, që prej kohësh është konsideruar si bastioni i liberalizmit izraelit. Odelia Kedmi, 41 vjeç, tha se politika e tij për të zgjeruar lejet për izraelitët për të mbajtur armë “i kishte futur ajër në mushkëri”.
“Është pothuajse si paqja e Presidentit Trump përmes forcës”, tha Kedmi, motra e së cilës i mbijetoi sulmit nga militantët e Hamasit në festivalin muzikor Nova më 7 tetor 2023, që shkaktoi luftën në Gaza. “Por paqe përmes forcës hebraike.”
SONDAZHET NUK TREGUAN SHUMICË PËR NETANYAHUN APO RIVALËT E TJERË
Zgjedhjet e 27 tetorit në Izrael janë të parat që nga sulmet e udhëhequra nga Hamasi në vitin 2023. Shumë izraelitë fajësojnë dështimet e qeverisë së Netanyahut për sulmet më vdekjeprurëse në historinë e Izraelit, dhe sondazhet tregojnë se partia Likud e kryeministrit është në rrugën e humbjes së rreth një të tretës së 32 vendeve të saj në Knessetin me 120 vende.
Megjithatë, është ende shumë herët për të thënë nëse kundërshtarët e Netanyahut mund ta rrëzojnë më në fund qeverinë më të djathtë në historinë e Izraelit, falë një zhvendosjeje edhe më të djathtë të shumë votuesve, veçanërisht të rinjve.
Sondazhet e opinionit tregojnë se si blloku i Netanyahut ashtu edhe partitë kryesore të opozitës të udhëhequra nga hebrenjtë, të udhëhequra nga ajo e ish-shefit ushtarak Gadi Eisenkot, nuk arrijnë të sigurojnë shumicën.
Por partia Hebraike Power e Ben-Gvir, e cila në vitin 2022 mbështetej në një listë të përbashkët me dy grupe të tjera të ekstremit të djathtë për t’u siguruar që do të kalonte pragun për të fituar vende, tani parashikohet të fitojë tetë ose më shumë vende e vetme.
Kjo do ta vendoste atë përafërsisht në të njëjtin nivel me mbetjen e ish-Partisë Laburiste që qeverisi Izraelin për breza, e njohur tani si Demokratët, e vetmja parti e madhe e udhëhequr nga hebrenjtë që ende mbështet një zgjidhje me dy shtete për konfliktin palestinez.
DËNIM GLOBAL
Në të djathtën e dendur të Izraelit, Ministri i Financave Bezalel Smotrich, figura tjetër kryesore e ekstremit të djathtë në koalicionin qeverisës, është përballur me lëkundje për shkak të një përjashtimi nga shërbimi ushtarak për studentët fetarë, gjë që është kundërshtuar nga shumë nacionalistë.
Por Ben-Gvir, duke mbrojtur territorin më të largët të krahut të djathtë nga të gjithë, nuk ka parë ndonjë kërcënim të ngjashëm për entuziazmin e mbështetësve të tij. Gjatë fushatës, ai flet në terma të krenarisë hebraike dhe premton më shumë pushtim të tokës që ai thotë se ishte premtuar në Bibël.
“Jemi kthyer në shtëpi pas dy mijë vjetësh mërgimi dhe duhet të jemi krenarë”, tha Ben-Gvir nën brohoritjet e mbështetësve në një sallë bashkie në Tel Aviv këtë muaj. “Duhet të jemi krenarë dhe ta pushtojmë Gazën, sepse është e gjitha e jona.”
Ben-Gvir, i cili refuzoi të komentonte për këtë artikull, njihej si një ekstremist i linjës së ashpër shumë kohë përpara se Netanyahu ta sillte atë në qeveri.
Ai u dënua në Izrael në vitin 2007 për nxitje raciste dhe mbështetje për një grup terrorist të ndaluar, për mbajtjen lart të një pankarte në mbështetje të Meir Kahane, një rabin të vrarë të burgosur si në Izrael ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara për komplot dhe kryerjen e sulmeve të dhunshme.
Për vite me radhë, Ben-Gvir njihej për shfaqjen në shtëpinë e tij të një fotografie të Baruch Goldstein, një personi të armatosur hebre që vrau 29 besimtarë palestinezë në një sulm ndaj një xhamie në Hebron në vitin 1994. Ai tha se do ta hiqte portretin në vitin 2020, në atë që e quajti një gjest për t’i privuar një figure rivale të krahut të djathtë nga një justifikim për të përjashtuar ndjekësit e tij nga blloku i tij.
Që kur mori drejtimin e burgjeve nën Netanyahun, ai është mburrur me kushte më të ashpra për palestinezët, duke e ulur ushqimin në minimumin më të vogël. Shumë të burgosur që atëherë kanë dalë të dobësuar .
Ai gjithashtu u dënua pasi publikoi një video të vetes duke tallur aktivistët e ndaluar të flotiljes së Gazës , të cilët u detyruan të gjunjëzoheshin me duar të lidhura pas ndalimit të tyre në ujërat ndërkombëtare.
Britania, Australia, Kanadaja, Zelanda e Re dhe Norvegjia e shtuan atë dhe Smotrich në listat e tyre të sanksioneve vitin e kaluar për nxitje të dhunës në Bregun Perëndimor. BE-ja ka debatuar një veprim të ngjashëm, megjithëse ende nuk ka arritur konsensus .
Dënimi i huaj është një simbol nderi për mbështetësit. Jewish Power nuk shqetësohet për imazhin e Izraelit në Perëndim, tha në bashki Yishai Fleisher, një këshilltar i Ben-Gvir dhe zëdhënës i kolonëve.
“Më parë, mund të bëjmë që rajoni ynë të na respektojë dhe të na pranojë, dhe pastaj pjesa tjetër e botës do ta kuptojë: Izraeli është këtu për të qëndruar.”
The post “I dënuari global” i njohur si nxitës dhe ekstremistë për deklaratat e tij, Ben-Gvir i Izraelit gati për fitore në zgjedhje appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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