Një mbreti droge, i cili u dënua me tetë vjet burg, i është shtuar masa e dënimit pasi iu gjetën dy herë celularë në qelinë e tij HMP Dartmoor. Shqiptar Fatling Boshnjaku u burgos në gusht 2022 për të furnizim droge të klasit A, pasi policia zbuloi se ai drejtonte një bandë tregtarësh nëpër Somerset, të cilët shpërndanin kokainë dhe heroinë në qindra lokacione në Taunton, Yeovil, Wellington, Martock dhe Stogursey.

Në seancën e tij të dënimit në Gjykatën Taunton Crown u zbulua se Boshnjaku kontrollonte linjat telefonike, shpesh nga Londra, merrte porosi nga klientët dhe drejtonte të paktën katër korrierë. Ai gjithashtu organizoi strehim dhe automjete për ta. Linja e drogës përdorte marifete marketingu si shërbimi 24/7 dhe oferta më të mira. Në atë seancë avokati i tij tha se Boshnjaku kishte ardhur në Mbretërinë e Bashkuar nga Shqipëria në moshën 15-vjeçar për t’u arratisur nga dhuna dhuna. Ai kishte mbërritur me një fugon dhe ishte marrë nën kujdesin e shërbimeve sociale Kensington dhe Chelsea. Por, kur ishte 21 vjeç, ai ishte i braktisur dhe i zhgënjyer nga shërbimet sociale, ku mbeti pa shtëpi apo punë dhe u iu fut punëve të paligjshme.

Në Gjykatën e Kurorës së Plymouth dje 4 janar u zbulua se atij i ishte gjetur një telefon celular në qelinë e tij në dy raste të veçanta. Avokati i tij pretendoi se ai e bëri këtë për shkak të izolimit që ndjeu gjatë bllokimit të Covid-it, i cili i pa të burgosurit të mbyllur për më shumë se zakonisht në qelitë e tyre. Ai tha se disa nga telefonatat e identifikuara kishin të bënin me familjen e tij, megjithëse pranoi se jo të gjitha kishin të bënin vetëm me familjen e tij. Gjyqtari Peter Johnson theksoi një çështje gjyqësore të vitit 2014, e cila vuri në dukje shqetësime për posedimin e telefonave celularë në burg , veçanërisht telefonat inteligjentë që jepnin “qasje të pakufizuar në internet”.

Pasi u dënua me tetë vjet më 5 gusht 2022 në Gjykatën Taunton Crown për furnizim të drogës së klasit A, brenda disa javësh, gjatë një operacioni, iu gjet një telefon dhe karikues në qelinë e tij.

Ai u denoncua për këtë çështje, por më 3 nëntor të të njëjtit vit u kap sërish me telefon. Këtë herë ishte një smartphone i kuq, së bashku me një prizë karikimi dhe një palë kufje Bluetooth.

Gjykatësi Johnson tha se këto ishin vepra të rënda, edhe pse dënimi maksimal është vetëm një nga dy vjet.

“Telefonat mund të përdoren për çështje të kriminaliteti. Do të thotë se kontakti me botën e jashtme është tërësisht i pa monitoruar dhe nuk ka kontroll, veçanërisht kur ka një smartphone, mbi të burgosurin që dërgon mesazhe përmes internetit”, u shpreh gjykatësi.

Gjykatësi Johnson deklaroi se Boshnjaku do dënohet me 8 muaj për çështjen e parë dhe 12 muaj për rastin e dytë të gjetjes së telefonit, ku në total bëhen 20 muaj, të cilat i shtohen dënimit me 8 vite burg.

