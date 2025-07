Specialistët e Seksionit për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale, në bashkëpunim me Agjencinë e Administrimit të Aseteve të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, kanë sekuestruar 4 pasuri me vlerë rreth 287 000 euro, të dyshuara produkt i veprimtarive kriminale jashtë vendit në zotërim të 53-vjeçarit Artan Leka të dënuar në Itali. Bëhet fjalë për 2 apartamenteve dhe 2 automjeteve në pronësi të Artan Lekës të sekuestruara gjatë operacionit “Origjina”, me vendim të Gjykatës së Tiranës

Sipas Policisë 4 pasuritë dyshohet se janë produkt i veprimtarisë kriminale të 53-vjeçarit në Itali, ku ka qenë i dënuar me 9 vjet burgim dhe 60 000 euro gjobë, për veprën penale “Shfrytëzimi i prostitucionit”, kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.