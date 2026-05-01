Një gjykatë në Londër pranoi kërkesën e Shqipërisë për të ekstraduar një ish zyrtar i dënuar në mungesë nga GJKKO.
Ky është vendimi gjykatës Westminster Magistrate Court disponuar nga gazetari Top Channel, Muhamed Veliu, për Krenar Gozhinën, i dënuar me gjykim të shkurtuar me 1 vit në burg nga GJKKO për shkelje të barazisë në tendera në bashkëpunim, me disa zyrtarë të tjerë për një tender të vitit 2018 që lidhej me transportin e punonjësve të burgun të Lushnjës.
Krenar Gozhina me leje qëndrimi të rregullt në Britaninë e Madhe, tentoi të bllokonte ekstradimit duke ngritur pretendimin se nuk ishte vënë në dijeni për vendimin e dënimit nga GJKKO.
Ky pretendim u hodh poshtë nga gjyqtari Tan Ikram, i cili në vendim thotë se: “Gozhina me profesion jurist u përfaqësua nga një avokat i zgjedhur prej tij dhe ishte absurde të mos kishte dijeni për vendimin e dënimit”.
Po ashtu avokati i Gozhinës në Londër, ngriti pretendimin për shkelje të të drejtave të klientit të tij nëse ekstradohet pasi kushtet e burgjeve shqiptare nuk kanë standarde.
Shteti shqiptarë përmes Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë në Ministrinë e Drejtësisë i dërgoi gjykatës në Londër një garanci se Gozhina do të mbahet në një burg atë të Reçit ose Peqinit të ndërtuara me fondet e BE-s.
Garancia u prania nga gjykata në Londër hodhi poshtë edhe një tjetër pretendim të kërkuarit të drejtësisë shqiptare, i cili i tha gjykatës se ai ishte baba i një fëmije të mitur dhe kujdesej edhe për fëmijën e partneres e cila e kishte nga një martesë e mëparshme.
Gozhina thotë gjyqtari në vendim ka qenë i ndarë nga familja e tij që nga arrestimi. Fatmirësisht, ata nuk janë vetëm në Mbretërinë e Bashkuar dhe kanë të afërm në Reading dhe Londër.
Ndarja do të jetë për disa muaj dhe jo vite dhe kjo nuk do të shkaktojë dëme thelbësore në familjen e tij” thotë gjyqtari Tan Ikram.
Duke mos pranuar pretendimet e Krenar Gozhinës gjyqtari Tan Ikram ia çoi çështjen për të lejuar ekstradimin sekretares britanike të shtetit Shabana Mahmood dhe pas firmës së saj, Krenar Gozhina ka të drejtën e apelimit.
Leave a Reply