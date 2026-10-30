Një 38-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane është arrestuar në Vlorë, me qëllim ekstradimin drejt Italisë.
Në kuadër të operacionit të koduar “Target 1”, policia ka kapur Skerdi Mehmetajn, alias Piperi, 38 vjeç, banues në Selenicë të Vlorës.
Sipas njoftimit të policisë, Mehmetaj ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Apelit në Bolonjë e ka dënuar me 7 vite, 3 muaj e 15 ditë burgim për disa vepra penale.
Ai është shpallur fajtor për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, zhvatje dhe tentativë zhvatjeje në bashkëpunim, si dhe për posedim dhe përdorim të mjeteve zjarrvënëse, si koktejet Molotov, në zonën e Riminit.
Gjithashtu, ndaj tij rëndojnë edhe dënime për falsifikim dokumentesh identifikimi, rikthim të paligjshëm në Itali dhe mbajtje të armëve pa leje.
Sipas autoriteteve italiane, veprimtaritë kriminale janë kryer gjatë periudhës 1 shkurt 2015 deri më 12 shkurt 2020.
Nga dënimi i dhënë, 38-vjeçarit i kanë mbetur për të vuajtur edhe 6 vite, 4 muaj e 3 ditë burg.
Mehmetaj është përfshirë në një tjetër ngjarje. 37-vjeçari është vetëplagosur me armë zjarri në këmbë, në zonën e Lungomares.
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