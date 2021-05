Një 49-vjeçar, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, është arrestuar, me qëllim ekstradimi në Itali, ditën e sotme në Durrës. Policia bën me dije se në pranga ka rënë Sokol Tatani (Isteri), i cili rezulton i dënuar nga Gjykata e Pizës me 9 vite burg si dhe autoritetet gjyqësore në Bari kanë lëshuar urdhër-arresti ndërkombëtar.

45-vjeçari i arrestuar ka trafikuar sasi të ndryshme heroine nga Shqipëria për në Itali gjatë viteve 2001 dhe 2002.

Interpol Tirana, në bashkëpunim me Interpol Romën, vijon procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi drejt Italisë.