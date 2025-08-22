Një 22-vjeçar ka rënë në prangat e Policisë në Bulqizë, pasi ishte dënuar me 9 vite e 3 muaj burgim nga autoritetet italiane për vjedhje.
Përmes një njoftimi, Policia bën të ditur se vendndodhja e të riut të shpallur në kërkim ndërkombëtar, u sigurua përmes informacioneve të siguruara në rrugë operative.
Ndërkohë Interpol Tirana vijon bashkëpunimin me homologët në Itali, për të finalizuar procedurën e ekstradimit të këtij shtetasi.
Njoftimi i Policisë:
Bulqizë/Vijon operacioni policor ndërkombëtar, i koduar “The Wanted”.
I dënuar me 9 vite e 3 muaj burgim nga autoritetet italiane, për vjedhje, kapet në Bulqizë dhe arrestohet me qëllim ekstradimin në Itali, 22-vjeçari.
Si rezultat i punës operacionale të shërbimeve të Komisariatit të Policisë Bulqizë, të kryer në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative mbi vendndodhjen e një shtetasi të shpallur në kërkim ndërkombëtar, për llogari të Italisë, u finalizua një tjetër fazë e operacionit “The Wanted”.
Gjatë saj, u lokalizua dhe u arrestua me qëllim ekstradimin në Itali, shtetasi K. H., 22 vjeç, banues në Bulqizë.
Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi autoritetet gjyqësore në Salerno, Itali, me vendimin e datës 29.04.2025, e kanë dënuar me 9 vite e 3 muaj burgim, për veprën penale “Vjedhja”.
Interpol Tirana vijon bashkëpunimin me homologët në Itali, për të finalizuar procedurën e ekstradimit të këtij shtetasi.
