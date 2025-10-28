Detaje të reja janë mësuar nga ngjarja e rëndë që tronditi këtë të martë, 28 tetor, qytetin e Beratit, ku një 42-vjeçar, babai i dy fëmijëve, u vra me thikë.
Gazetarja Anila Sefa në një lidhje të drejtpërdrejtë për Klan News, raportoi se autori i kësaj ngjarjeje është një person me precedent të mëparshëm penal, pasi rezulton të jetë dënuar me 25 vite burg për një vrasje në Greqi, të ndodhur po 25 vite më parë. Pas kryerjes së dënimit, K.M ishte rikthyer në vendlindje, ku kishte nisur punë në zonën turistike të Kalasë së Beratit dhe u ofronte turistëve xhiro me kalin e tij.
“K.M ka dy emra, pasi identetet e tij janë ndërruar pasi 25 vite më parë është dënuar për vrasje në shtetin grek. Pasi ka kryer dënimin, është kthyer në vendlindjen e tij në Berat, ku ka gjetur punësim në zonën turistike, duke u ofruar fotografi turistëve të ndryshëm.”, tha Sefa.
Ndërkohë viktima, ishte një 42-vjeçar nga Tirana. Keli Hoxha, ishte baba i dy fëmijëve. Që sëbashku me ta, gruan dhe nënën kishin shkuar të kalonin një ditë ndryshe në Berat, pa e ditur se çfarë i priste.
Viktima kishte dashur t’i bënte foto vajzave të tij me kalë, por autori nuk kishte pranuar dhe mes tyre kishte ndodhur fillimisht një përplasje fizike që më pas ka degraduar në përdorimin e thikës nga ana e 63-vjeçarit.
Autori sipas gazetares Anila Sefa, njihej si një person me probleme të karakterit dhe agresiv.
“Njihet si person gringavec, bën debate dhe konfliktohet me turistët. Jo vetëm për turistët por edhe për çiftet që vijnë në sezonin e dasmave, përdorej kali i tij për foto dhe s’kanë qenë të pakta debatet që ai ka shkaktuar. Por ky i fundit ishte kulmi, duke vrarë një baba në sytë e fëmijëve.”, tha Sefa.
Hoxha ka marrë një plagë të vetme në zemër, që ka mjaftuar t’i marrë atij jetën. Ndonëse është thirrur ambulanca në vendin e ngjarjes, 42 vjeçari ka mbërritur pa shenja jete në Spitalin Rajonal të Beratit.
Leave a Reply