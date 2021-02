Kreu i qeverisë Edi Rama i ka kthyer përgjigje një qytetari, i cili i ka kujtuar thirrjet “Rama ik” nga disa fëmijë.

Edi Rama e ka marrë me sportivitet këtë koment dhe i ka kthyer përgjigjen epike.

Rama i ka pohuar qytetarit se me ato thirrje ai kënaqet dhe argëtohet si dikur me ariun Silva, madje gëzohet kur sheh ata fëmijë që me këto thirrje argëtohen.

Ai madje ka thumbuar edhe opozitën.