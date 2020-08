KUSH ËSHTË “FLOR QORRI”

40-vjeçari Florjan Lamçja, në muajin shkurt 2020, është përfshirë në një ngjarje, ku besohet se ka qëlluar me armë në drejtim të Rodi Bylykbashit, por pa i shkaktuar dëmtime. Ndërkohë, ai rezulton gjithashtu i dënuar për plagosje dhe kryerje të veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës.

Për këtë të fundit, ai është dënuar me 3 vjet burg nga Gjykata e Elbasanit, pasi u përfshi në 2012-ën në një ngjarje kriminale, ku mbeti i vrarë Almir Cani. Pronari i disko “Tekila” në Elbasan u ekzekutua me dy plumba në kokë mbrëmjen e 23 shkurtit 2012. Dy vëllezërit, Florjan dhe Olsi Lamçja, e kanë thërritur atë me telefon, duke e nxjerrë jashtë banesës, nga ku më pas e kanë vrarë me dy plumba. Autorët arritën të fshehin mjaft prova të vendit të ngjarjes, përfshirë edhe gëzhojat, si dhe telefonin celular të viktimës.

Në fund të gjykimit, Florjan Lamçja u dënua me 3 vite burgim si personi që kishte fshehur provat në vendngjarje, ndërsa vëllai i tij, Olsi Lamçja, u dënua me 22 vite burgim për akuzën e vrasjes me paramendim. I gjithë konflikti që solli më pas vrasjen, ndodhi për një shumë prej 300 mijë lekësh të vjetër.

Asokohe, Cani i ka pasur miq dy vëllezërit dhe u kërkoi ndihmë që t’i merrnin borxhin një biznesmeni, i cili kishte kohë që nuk ia kthente Canit. Dy vëllezërit pranuan, ku në këmbim Cani u kishte premtuar se do t’u jepte 300 mijë lekë të vjetër.

Këtu ka nisur edhe konflikti mes biznesmenit dhe dy vëllezërve, të cilët mësuan se pasi e kishin kërcënuar biznesmenin që t’i jepte lekët Canit, ky i fundit i kishte marrë paratë dhe nuk i kishte dhënë premtimin dy vëllezërve. Këta të fundit në muajin shkurt të vitit 2012 e thërrasin poshtë banesës së tij dhe e vrasin pronarin e disko “Tekila”./ panorama

g.kosovari