Një gjykatë në Zambia ka dënuar dy burra me nga dy vjet burg secili pasi akuzohen se janë përpjekur për të vrarë Presidentin Hakainde Hichilema, duke i bërë magji.
Ata u arrestuan dhjetorin e kaluar pasi kishin në zotërim sende për të bërë magji, përfshirë një kameleon të gjallë.
BBC raporton se çështja u ndoq me shumë interes në Zambia, pasi ishte hera e parë që dikush gjykohej për përpjekje për të përdorur magji kundër një presidenti dhe ata u dënuan sipas një ligji që duket sikur ka dalë direkt nga faqet e “Harry Potter”, Akti i Magjisë.
Prokuroria pretendoi se një ish-anëtar i parlamentit i kishte detyruar dy burrat të kryenin një magji ndaj presidentit. Avokatët e dy burrave, nga ana e tyre, i kërkuan gjykatës ndëshkim më të butë sepse ata kishin precedentë të pastër penalë dhe sugjeruan një gjobë.
Por gjykatësi gjatë shpalljes së dënimit tha se dy të akuzuarit nuk ishin vetëm armiq të kreut të shtetit, por edhe të të gjithë popullit të Zambias. “Ligji është këtu për të mbrojtur shoqërinë nga frika dhe dëmi i shkaktuar nga ata që pretendojnë se kanë fuqinë për të praktikuar magjinë”, tha ai.
Akti i Magjisë në Zambia u miratua në vitin 1914 , gjatë sundimit kolonial britanik. Magjia është gjithashtu e përfshirë në mosmarrëveshjen midis qeverisë dhe familjes së Presidentit të ndjerë Edgar Lungu për funeralin e tij. Lungu vdiq në Afrikën e Jugut në qershor dhe trupi i tij mbetet në një morg atje për shkak të pamundësisë për të arritur një marrëveshje për varrimin e tij.
Gjithashtu, ka mungesë të atyre që besojnë se këmbëngulja e qeverisë për ta varrosur atë në Zambia, kundër dëshirës së familjes së tij, mund të jetë për shkak të “arsyeve okulte”.
Leave a Reply