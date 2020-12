Kryeministri Edi Rama ka publikuar ditën e sotme një video të një qytetari nga Shkodra i cili ka kaluar Covidin.

Shtetasi Ramiz Leka tregon se është diagnostikuar me covid më 28 mars dhe me datën 1 prill është shtruar në spital. Ai bën të ditur se në qytetin e Shkodrës ishin vetëm dy familje të prekura me covid në atë kohë dhe të dyja u trasportuan në spital.

Leka falenderon mjekët të cilët janë kujdesur për të duke mos harruar Piperon dhe Najadao Comon.

‘Jam Ramiz Leka. Shkova me datën 28 mars, me 1 prill deri me 9 prill jam shtruar në Infektiv. I falenderoj Comon, dhe stafin mjeëkësor. Ishim vetëm dy familje të prekura. Erdhi Bino në Shkodër, e panë që ishim të izoluar dhe na falenderoi. Shërbimi non stop 24 orë, nga sanitaret dhe profesorët na kanë ndejt non stop sa kemi pasur nevojë, derisa kemi dale negativ. Sot kam një biznes të vogël, i bëj thirrje qytetarëve mos ta fshehin, të shkojnë për kurim.– shprehet qytetari.

g.kosovari