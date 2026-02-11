Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar shpalli sot fajtor Astrit Balliun (i njohur edhe si Avdyli ose Sulejmani) për një seri veprash penale serioze, përfshirë trafikimin e narkotikëve dhe pjesëmarrjen në një grup të strukturuar kriminal.
Trupi gjykues, i përbërë nga gjyqtaret Flojera Davidhi, Rudina Palloj dhe Elsa Ulliri, vendosi që Balliu të dënohet me 12 vjet burgim, pas bashkimit të dënimeve për veprat penale të kryera.
Gjykata e shpalli Balliun fajtor për:
Trafikimin e narkotikëve në bashkëpunim dhe në formën e grupit të strukturuar kriminal, dënim 12 vjet burgim.
Pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, dënim 3 vjet burgim.
Mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve, armëve shpërthyese dhe municionit, dënim 5 vjet burgim.
Në përfundim, dënimi total i Balliut mbetet 12 vjet burgim, i cili do të kryhet në një institucion me siguri të lartë, duke filluar që nga dita e arrestimit të tij.
