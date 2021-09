Trajneri Edi Reja dhe kapiteni Elseid Hysaj kanë dalë në konferencën për mediat një ditë para sfidës kundër San Marinos e vlefshme për eliminatoret e Botërortit “Katar 2022”.

Mbrojtësi shkodran tha se Kombëtarja shqiptare ka shumë mundësi për të synuar kualifikimin në eventin madhështor.

“U dëshironte kjo fitore sepse të karikon shumë për të ecur përpara. Kemi mundësi të shkojmë në Katar dhe jemi të motivuar për ndeshjen e radhës. Kemi besim dhe e jemi përforcuar, Shqipëria nuk ka qenë kaq e përforcuar me lojtarë që luajnë me ekipet e mira europiane. Duhet të kemi besim, duhet të luajmë shumë mirë sepse edhe me Hungarinë kemi luajtëm shumë mirë”, tha fillimisht Hysaj.

Kush është kundërshtar direkt, Polonia apo Hungaria- Të dyja këto skuadra janë në nivele të mira, Polonia ka niveli me Levandovski që luan te më të mirët ndërsa Hunagria është si puna jonë kanë grupin punojnë bashkë për të bërë mirë kështu që të dyja i kemi rivalë deri në fund.

Harmonia në grup– Kemi dhe në mesfushë dhe në sulm, siç e pamë dhe me Hungarinë mesfusha dha maksimumin dhe bëri lëvizje shumë të mira që duheshin bërë, e rëndësishme është të kesh sulmues që shënojnë dhe këtë e kemi bërë, e bëri Cikalleshi me Poloninë, Broja me Hunagrinë por me kohën do të kemi më shumë vlera në fushë në të gjitha repartet.

Ndeshjet e kthimit me Hungarinë dhe Poloninë- Unë besoj që kemi mundësi, kemi shumë mundësi të marrim përsëri pikë ndaj të dyjave, San Marino është ekip me vërtet që jemi të favorizuar dhe 3 pikëshi duhet të jetë i joni se s’bën. Ndeshjen me Poloninë mezi po e presim sepse na vjen inati, të gjitha statistikat ishin për ne, ishin ca gabime personale që bëmë duhet të rregullojmë gabimet dhe kundër tyre do të jenë ndeshjet më të bukura”, përfundoi Hysaj.

