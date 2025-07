Hyrja në BE, eksperti: Gjasat janë të mëdha të ndodh në vitin 2030, do ecim me ritme të shpejta

Ekspert i Integrimit Gledis Gjipali ka deklaruar se gjasat që Shqipëria, të futet në BE deri në 2030 janë të mëdha. I ftuar ditën e sotme në emisionin ‘Studio Live’, ai tha se Shqipëria dhe Mali i Zi janë duke ecur me ritme të shpejta në rrugën drejt integrimit.

‘Po Shqipëria dhe Mali i Zi po mbështeten, sepse po ecin mire në këtë proces duke lënë pas Serbinë ku në disa çështje ka bërë edhe hapa pas. Ne do të ecim me ritëm të shpejtë në zbatim të reformave dhe mund të jemi pjesë e BE në 2030. Kemi që në 2013 që nuk kemi zgjerim në BE, madje kemi zvogëlim për shkak të daljes së Britanisë së Madhe’, tha ai.