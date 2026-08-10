Policia e Shtetit në Itali ka ndaluar 4 shtetas shqiptarë, që janë raportuar për shkelje të ligjit për emigracionin
Dy janë shoqëruar tashmë në kufirin ajror të Bolonjës, ndërsa dy të tjerëve u janë lëshuar dhe u janë dorëzuar urdhra dëbimi.
Media informon se “aksioni u bë i koordinuar nga Komandanti Paolo Di Masi, që vazhdon përpjekjet për të luftuar praninë e shtetasve të huaj të paligjshëm përgjatë shtrirjes së Rivierës midis Cesenatico dhe San Mauro Mare”.
Hetimet u kryen nga oficerë të Stacionit të Policisë së Cesenatico-s. Prefekti urdhëroi dëbimin e dy të rinjve të identifikuar më pas, dhe Shefi i Policisë së Forlì-Cesena lëshoi urdhrat përkatës të largimit nga Italia.
Një rast i veçantë ndodhi në rastin e një shqiptari të lindur në vitin 2000, i cili kishte një precedent penal për trafik droge.
Disa ditë më parë, pasi pa oficerët që po kryenin një kontroll droge në një park të qytetit, i riu iku me vrap. Megjithatë, në rrëmujë, ai humbi portofolin që përmbante dokumentet, telefonin celular dhe sendet personale.
Më vonë ai shkoi në stacionin e policisë së Cesenatico-s për ta marrë atë, duke shpjeguar se ishte larguar sepse ishte frikësuar nga prania e oficerëve. Përpara se të kthenin sendet, oficerët hetuan më tej vendndodhjen e tij përmes bazave të të dhënave dhe kontrolleve të pasaportave.
Hetimi zbuloi se i riu kishte hyrë ilegalisht në Itali dhe kishte qëndruar në vend pa paraqitur deklaratën e kërkuar të pranisë. Prandaj, u lëshua një urdhër dëbimi, së bashku me një urdhër nga Komisioneri i Policisë për ta shoqëruar atë në kufi sapo të përfundonin hetimet e Zyrës së Imigracionit, informon media italiane.
Të katër shtetasit shqiptarë të identifikuar gjatë kontrolleve do të raportohen gjithashtu tek autoritetet gjyqësore për shkelje sipas Ligjit të Konsoliduar për Imigracionin.
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