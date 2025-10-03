Ministri i Financave, Petrit Malaj, zhvilloi sot konsultime publike me grupet e interesit, përfshirë Shoqatën e Ndërtuesve, Dhomat e Tregtisë dhe shoqatat e biznesit, lidhur me dy nisma kryesore që prekin sektorin e pasurive të paluajtshme: projektligjin për rivlerësimin e pronave dhe metodologjinë e re për taksën mbi ndërtesën.
Ministri theksoi se metodologjia e re e llogaritjes së taksave vendore, çmimet e reja të referencës dhe rivlerësimi do të hyjnë në fuqi më 1 Janar 2026. Ky afat, sipas Malajt, u jep individëve dhe bizneseve kohë të mjaftueshme për t’u përgatitur.
Rivlerësimi i pronave, 9 muaj afat dhe 5% tatim
Projektligji më i rëndësishëm është ai që parashikon një periudhë të re për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme. Qeveria u ka dhënë qytetarëve dhe subjekteve juridike një afat prej nëntë muajsh, nga 1 Janari deri më 30 Shtator 2026, për të përshtatur vlerën e pronave të tyre me çmimet aktuale të tregut.
Ky rivlerësim do të bëhet me një tatim të reduktuar prej 5% mbi vlerën e rivlerësuar të pronës.
Qëllimi është të shmangen ndryshimet e mëdha midis vlerës së regjistruar në Kadastër dhe vlerës reale të tregut, në kushtet kur çmimet e pasurive të paluajtshme janë në rritje të ndjeshme.
Malaj u shpreh se synimi i këtij procesi është të garantojë “zhvillimin e qëndrueshëm të tregut, si dhe një përfitim sa më të lartë nga procesi i rivlerësimit, për qytetarët dhe bizneset.”
Çmimet e reja të referencës pas 2016-ës
Fokusi i dytë i takimeve ishte prezantimi i metodologjisë së re për përcaktimin e vlerës së taksueshme të ndërtesave dhe llogaritjen e taksës mbi to. Ministri Malaj vuri në dukje se “çmimet e vjetra të referencës nuk janë rishikuar që nga viti 2016 (me përjashtim të Tiranës), ndërsa çmimet e tregut janë rritur ndjeshëm”.
Për këtë arsye është hartuar një paketë e re çmimesh, e cila i afrohet më shumë vlerave reale të tregut.
Janë shtuar zona të reja referencë, gjithsej 119 zona nga 65 që ishin më parë, me qëllim që të reflektohet më mirë vlera e tregut në çdo zonë.
Për nxjerrjen e këtyre çmimeve janë analizuar mbi 16,800 transaksione në 12 qarqe të Shqipërisë, përgjatë një periudhe 3-vjeçare.
Këto harta të reja, që përcaktojnë kufijtë dhe çmimet mesatare për metër katror, do të publikohen edhe në mënyrë elektronike në faqen e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) për lehtësi të qytetarëve dhe strukturave vendore të tatimeve.
Takimet u zhvilluan në vijim të procesit të konsultimit publik, i cili nisi në Korrik 2025, dhe ministri ftoi palët e interesuara të japin komentet e tyre profesionale për të rritur transparencën dhe efikasitetin e zbatimit të këtyre nismave.
