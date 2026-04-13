Bllokada e Ngushticës së Hormuzit nga Donald Trump ka hyrë në fuqi në orën 16:00.
Ushtria amerikane nuk e ka konfirmuar zyrtarisht hyrjen e saj në fuqi, por Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (Centcom) deklaroi një orë më parë se do të fillonte në orën 16:00, siç u shpall nga Trump.
“Bllokada do të zbatohet në mënyrë të paanshme kundër anijeve të të gjitha kombeve që hyjnë ose dalin nga portet dhe zonat bregdetare iraniane, duke përfshirë të gjitha portet iraniane të vendosura në Gjirin Arabik dhe Gjirin e Omanit”, tha Centcom.
Reagimi i Iranit
Nga ana tjetër, Irani reagoi ashpër, duke i cilësuar masat amerikane në ujërat ndërkombëtare si “të paligjshme” dhe “të barasvlershme me pirateri”. Teherani paralajmëroi kundërpërgjigje, duke theksuar se nëse portet iraniane rrezikohen, atëherë asnjë port në rajonin e Gjirit nuk do të jetë i sigurt.
Autoritetet iraniane njoftuan gjithashtu se do të vendosin një mekanizëm të përhershëm kontrolli mbi Ngushticën e Hormuzit.
Pasojat në tregun e naftës
Një bllokadë e tillë pritet të ketë ndikim të konsiderueshëm në tregjet globale të energjisë. Irani eksportonte rreth 1.84 milionë fuçi naftë në ditë në mars, ndërsa në prill kjo shifër llogaritet rreth 1.71 milionë fuçi në ditë.
Megjithatë, rezervat e larta, mbi 180 milionë fuçi naftë të ngarkuara tashmë në anije, mund të zbusin përkohësisht efektin në furnizimin global.
Ndërkohë, lundrimi në Ngushticën e Hormuzit mbetet i kufizuar. Shumë cisterna nafte po shmangin kalimin, ndërsa disa anije që tentuan të kalojnë janë detyruar të kthehen pas ose të qëndrojnë të ankoruara.
Pavarësisht tensioneve, një numër i kufizuar anijesh vazhdon të operojë, kryesisht për ngarkesa nga vende si Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajti.
