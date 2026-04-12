Me 14.7% të votave të numëruara në Hungari, epërsia e partisë opozitare Tisza është zgjeruar. Sipas rezultateve të reja të pjesshme, ajo mban 125 nga 199 vendet në Parlament, krahasuar me 65 vendet e caktuara për partinë Fidesz të kryeministrit Viktor Orban.
Media hungareze raportoi këtë. Partia e ekstremit të djathtë e Mi Hazanak do të fitonte tetë vende. Duhet theksuar se avantazhi i Tiszës duket shumë më i qartë në vendet me një anëtar sesa në votat në listat e partive. “Numri magjik” është 133 vende, dy të tretat e “supershumicë” që do t’i lejonte Peter Magyar, nëse zgjidhet kryeministër, të ndryshojë Kushtetutën.
