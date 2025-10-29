Mirë se po e hapim një universitet për komunitetin grek, por nuk na del hesapi.
Sipas censusit të fundit, në Shqipëri ka aktualisht 23.485 qytetarë të komunitetit grek. Pra i bie të hapim një universitet për rreth 20 mijë banorë. Duke llogaritur që në moshë për universitet, pra mosha 18 vjeç, janë rreth 1.4 përqind e popullsisë, mbetet që numri i banorëve që mund të shkojnë në këtë universitet të jetë rreth 300 vetë.
Pra i bie që çdo nxënës grek që mbaron shkollën e mesme të hyjë me detyrim në univesitetin e Belerit dhe të mos lejohet të shkojë në asnjë universitet tjetër jashtë apo brenda vendit, e madje as edhe që të besë pa shkollë të lartë!
Hajde se po biem dakort me të gjitha. Çështja është si do ti ndajmë degët në fakultete të ndryshme me këtë numër studentësh?
Na bie më lehtë të hapim një kurs humori për barcaleta etniko-politike.
