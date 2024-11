Kur Donald Trump humbi nga Joe Biden në vitin 2020, dukej se ishte fundi i karrierës së tij politike.

Mandati i tij i parë në detyrë përfundoi në kaos dhe dënime – madje edhe nga anëtarët e partisë së tij.

Nëse ai fiton zgjedhjet të martën, do të jetë hera e dytë që dikush do të kthehet në Shtëpinë e Bardhë pasi ka humbur më parë një ofertë për rizgjedhje presidenciale.

“Ai rrëzohet dhe ngrihet dy herë më i përqëndruar”, tha Bryan Lanza, i cili ka qenë këshilltar politik i ish-presidentit që kur Trump nisi fushatën e tij në vitin 2016.

“Unë nuk mendoj se dikush duhet të jetë i befasuar për këtë rikthim”, shtoi ai.

Një ndryshim i tillë i jashtëzakonshëm i fatit për ish-presidentin gjithashtu do ta kthente atë në Shtëpinë e Bardhë si një njeri që duket politikisht i papërshkueshëm nga plumbat, me një plan të detajuar veprimi dhe radhët e besnikëve pas tij.

Katër vjet më parë, Trump u shfaq si një burrë i rrahur. Kundërshtari i tij demokrat, Biden, e kishte mundur atë me një diferencë të rehatshme elektorale në garën presidenciale të vitit 2020.

Gjykatat i kishin hedhur poshtë përpjekjet e tij për të kundërshtuar rezultatet. Tubimi i tij i fundit, në të cilin ai u kërkoi mbështetësve të tij të marshonin drejt Kapitolit të SHBA-së, ndërsa ligjvënësit po vërtetonin rezultatet, kulmoi me turmën duke nisur një sulm të dhunshëm që i bëri ata që ishin brenda të përlesheshin. Qindra oficerë të zbatimit të ligjit u plagosën.

Sekretarja e Arsimit Betsy DeVos dhe Sekretarja e Transportit Elaine Chao ishin në mesin e një morie zyrtarësh të administratës Trump që dhanë dorëheqjen në shenjë proteste. “Nuk është e gabuar ndikimi që retorika juaj pati në situatë dhe është pika e lakimit për mua”, shkroi DeVos në letrën e saj të dorëheqjes drejtuar presidentit.

Edhe senatori republikan i Karolinës së Jugut, Lindsey Graham, një nga aleatët më të ngushtë të Trump, u nda me presidentin.

“Gjithçka që mund të them është të më numëroni”, tha ai në foltoren e Senatit. “Mjaft është mjaft.”

Lëvizja larg Trump u shtri në botën e korporatave, pasi dhjetëra kompani të mëdha – duke përfshirë American Express, Microsoft, Nike dhe Walgreens – njoftuan se po pezullonin mbështetjen për republikanët që kishin sfiduar rezultatet e zgjedhjeve të 2020.

Në ditën e inaugurimit të Biden, Trump theu traditën 152 vjeçare duke refuzuar të marrë pjesë në ceremoni, në vend të kësaj u kthye në klubin e tij privat në Mar-a-Lago më herët atë mëngjes, i shoqëruar nga një pjesë e vogël e ndihmësve të tij më të afërt dhe familjes.

Mbulimi mediatik dhe bisedat politike atë muaj pasqyruan këtë pasiguri për të ardhmen e tij.

Pas një humbjeje të qartë elektorale të ndjekur nga skenat kaotike në Kapitol, disa ishin edhe më përfundimtare, duke sugjeruar se nuk kishte rrugë kthimi për Trump.

“Dhe ashtu si kjo, karriera e guximshme dhe ndonjëherë e shkëlqyer politike e Donald J. Trump merr fund,” thuhej në një artikull në The Hill.

Nëntitulli i një artikulli opinion të janarit 2021 në The New York Times ishte: “Eksperimenti i tmerrshëm ka përfunduar”. Titulli ishte edhe më i drejtpërdrejtë: “Fundi i Presidentit Donald J. Trump”.

Por përpara se Trump të nisej për në Florida në ditën e inaugurimit, ai la të kuptohet se çfarë do të vinte.

“Ne ju duam”, tha ai në komentet për mbështetësit në një pistë të bazës së Forcave Ajrore të Maryland. “Ne do të kthehemi në një formë”.

Një javë më vonë, u bë e qartë se Trump nuk do të duhej të priste gjatë për të pohuar ndikimin e tij të vazhdueshëm politik. Festa iu kthye atij.

Kongresmeni i Kalifornisë, Kevin McCarthy, lideri republikan në Dhomën e Përfaqësuesve, i bëri ish-presidentit një vizitë në Mar-a-Lago, duke pozuar për një foto pranë një Trumpi që rrezatonte.

Menjëherë pas sulmit të 6 janarit, McCarthy kishte thënë se Trump “mbart përgjegjësinë” për dhunën e turmës dhe rekomandoi që Kongresi ta dënonte zyrtarisht atë për sjelljen e tij. Tani ai po zotohej të punonte me ish-presidentin për të fituar një shumicë në Kongres në zgjedhjet afatmesme të vitit të ardhshëm.

Edhe pse Senati i SHBA-së i kontrolluar nga demokratët po përgatitej të zhvillonte gjyqin e shkarkimit të Trump, pelegrinazhi i McCarthy në Palm Beach ilustroi se një nga republikanët më të fuqishëm në Kongres ende e shikonte ish-presidentin si një mbret.

“Vizita e McCarthy-t hapi me të vërtetë derën për Trump”, tha McGraw.

“Ishte një lapsus për republikanët që e kishin kritikuar Trumpin për ta falur atë dhe për të vazhduar përpara”.

Gjyqi i Senatit të Trump do të përfundonte me pafajësi, pasi shumica e republikanëve – përfshirë disa kritikë të hapur si lideri i pakicës Mitch McConnell – votuan kundër një dënimi që mund të kishte çuar në ndalimin e ish-presidentit nga posti i ardhshëm zgjedhor.

McConnell kishte thënë se sjellja e Trump më 6 janar ishte “një shpërfillje e turpshme e detyrës”, por ai zgjodhi të mos bënte hapin e vetëm që mund t’i jepte fund përfundimisht karrierës politike të ish-presidentit – ndoshta nga frika se do t’i jepte fund efektivisht karrierës së tij.

Republikanët gjithashtu shqetësoheshin se ish-presidenti mund të krijonte një parti të tretë që do të hiqte mbështetjen e republikanëve – shqetësimet që ndihmësit më të afërt të Trump bënë pak për të larguar.

Ish-presidenti e kaloi muajin e ardhshëm kryesisht brenda kufijve të klubit të tij Mar-a-Lago, duke dalë vetëm për një raund golfi ose një darkë private.

Nga fundi i shkurtit, ndërsa buja rreth 6 janarit u zbeh, ai ishte gati të mbante eventin e tij të parë publik.

Konferenca e Veprimit Politik Konservator – grupim i krahut të djathtë- zakonisht mbahet pranë Uashingtonit, DC, por u zhvendos në Orlando, Florida, për shkak të kufizimeve të Covid-it. Ish-presidenti tregoi se ai ende komandonte bazën besnike republikane.

Duke iu drejtuar mijëra mbështetësve brohoritës në një qendër konferencash, Trump u kënaq në shkëlqimin e adhurimit të tyre.

“Unë qëndroj para jush sot për të deklaruar se udhëtimi i jashtëzakonshëm që filluam së bashku është larg të qenit i përfunduar”, tha ai.

Trump la të kuptohej gjithashtu se mund t’i mundte demokratët “për herë të tretë” në 2024.

Një sondazh zyrtar me pjesëmarrësit e konferencës nënvizoi atë që deri atëherë ishte e qartë: 68% e të anketuarve thanë se Trump duhet të kandidojë përsëri. 55 % thanë se do të votonin për të në zgjedhjet paraprake të kontestuara.

“Trump dhe ekipi i tij ishin mjaft nervozë për fjalimin. Psikologjikisht ishte një moment vërtet i rëndësishëm për Trump dhe aleatët e tij kur ai pati një pritje kaq pozitive”, tha McGraw.

Pas një pauze të shkurtër, Trump riaktivizoi rrymën e tij të qëndrueshme për mbledhjen e fondeve për mbështetësit dhe rifilloi mbajtjen e mitingjeve të tij.

Nëse viti 2021 la të kuptohet për ndikimin e vazhdueshëm të Trump brenda Partisë Republikane, zgjedhjet afatmesme të vitit 2022 e konfirmuan atë.

Deri atëherë, forcat ushtarake amerikane ishin tërhequr nga Afganistani, duke çuar në rënien e qeverisë së atij vendi të mbështetur nga SHBA. Çmimet e gazit dhe inflacioni po i afroheshin niveleve më të larta që nuk ishin parë në dekada. Rritja ekonomike e SHBA-së, e cila ishte rikthyer nga ndërprerjet e pandemisë, u shkatërrua.

Vlerësimet e miratimit të Biden ranë në territor negativ. Mjedisi politik që i ishte dukur kaq armiqësor ndaj Trump në fillim të vitit 2021, kishte filluar të ndryshonte.

Joe Biden nuk arriti të trajtojë shqetësimet kryesore të votuesve, kjo i dha Donald Trump një hapje.

Mar-a-Lago u bë një pikë ndalimi e detyrueshme për çdo kandidat konservator që kërkon të bëhet kandidati i partisë së tyre. Mbështetja e ish-presidentit ishte çmimi më i lakmuar – një çelës për të zhbllokuar mbledhjen e fondeve dhe mbështetjen e konservatorëve në bazë.

Katër nga gjashtë anëtarë republikanë të Dhomës së Përfaqësuesve që votuan për shkarkimin e dytë të Trump dhe po konkurronin për rizgjedhje u mundën nga kandidatët e mbështetur nga Trump në zgjedhjet paraprake të partisë. Ndërkohë, kandidatët për Senat si JD Vance në Ohio dhe Herschel Walker në Xhorxhia dolën përpara me ndihmën dhe mbështetjen e Trump, ose njerëzve të tij.

“Mbështetja e tij ju garanton vetëm një fitore parësore,” tha Brian Seitchik, i cili punoi si drejtor i shtetit të Arizonës për fushatën e Trump në 2016 dhe si drejtor rajonal perëndimor në 2020.

Por nëse gjysma e parë e vitit 2022 ishte një lajm i mirë i paqartë për ish-presidentin, zgjedhjet e nëntorit pikturuan një pamje shumë të ndryshme.

Nga katër kandidatët e shquar të Senatit të miratuar nga Trump, vetëm një – autori i kthyer në politikan Vance – mundi kundërshtarin e tij demokrat. Ndërsa republikanët rifituan ngushtë kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve, duke e ngritur Kevin McCarthy në krye, partia rezultoi kryesisht me keq dhe demokratët mbajtën kontrollin e Senatit.

Në Florida, Guvernatori DeSantis, realizoi një fitore befasuese të rizgjedhjes me dy shifra, duke nxitur spekulimet se ai mund të jetë kryesuesi i vërtetë për nominimin presidencial republikan në 2024.

Ndërkohë, Trump u tërbua – duke fajësuar mangësitë republikane për mbështetjen e partisë për kufizimet jopopullore të abortit dhe besnikërinë e pamjaftueshme ndaj markës së tij të populizmit konservator. Vetëm disa javë pas zgjedhjeve të ndërmjetme, kur ekspertët ende po pyesnin nëse momenti politik i ish-presidentit kishte kaluar, Trump nisi zyrtarisht fushatën e tij presidenciale 2024.

Rruga e Trump drejt nominimit

Fillimi i ofertës së tij presidenciale dukej tronditës. Vetëm disa javë pas dështimit të republikanëve në mandatin e mesëm, ish-presidenti pushtoi kryetitujt e mediave, ndërsa shumë njerëz ende pyesnin nëse ai kishte humbur instinktet e tij politike. Njoftimi i tij zyrtar, i mbajtur brenda kufijve komod të Mar-a-Lago, e bëri fushatën e tij të ndihej e fshehtë dhe e papërshtatshme për realitetet aktuale politike.

Ai më pas do të bënte lajme për të gjitha arsyet e gabuara – duke drekuar në Mar-a-Lago me Nick Fuentes, një nacionalist i bardhë dhe duke postuar në mediat sociale se rregullat në Kushtetutën e SHBA-së duhet të “përfundojnë”, duke e lejuar atë të ri- emërohet si president.

“Falënderimet gjatë Vitit të Ri ishte një kohë mjaft e errët në fushatën e Trump”, tha McGraw. Republikanët kishin dyshimet e tyre.

Në prapaskenë, megjithatë, Trump po mblidhte një staf të fushatës që – ndryshe nga viti 2016 dhe madje 2020 – drejtohej nga operativë politikë me përvojë. Chris LaCivita dhe Susie Wiles mund të mos jenë emra të njohur, por kanë përvojë të gjatë me republikanët.

Të dy punuan me Trump për të formuluar një strategji primare presidenciale.

Ndërsa DeSantis ishte i zhytur në detyrat zyrtare në Florida, Trump lëvizi herët për të përcaktuar konturet e fushatës. Dhe ndërsa të tjerët ia shtynë guvernatorit të Floridës, Trump e goditi atë “kokë më kokë”, duke e poshtëruar dhe zvogëluar. Të gjithë menduan se Ron DeSantis nga ky sulm i fuqishëm politik nuk mund të shkatërrohej, por Donald Trump e rrëzoi.

Duke filluar me kontrollet e FBI-së në Mar-a-Lago për dokumente të ndjeshme të sigurisë kombëtare në gusht 2022 dhe duke kulmuar me një seri akuzash në vitin 2023, rreziku kriminal i ish-presidentit u bë një çështje qendrore në luftën e shpalosur me shpejtësi për emërimin presidencial republikan. Pamja e Trump-it, e shndritshme në një fotografi të bërë në një burg të Atlantës në gusht, u ngjit shpejt në bluzat e fushatës.

Për shumë nga e majta, drejtësia më në fund u vendos. Por në mesin e llojit të votuesve konservatorë që zgjedhin kandidatin e partisë së tyre në shtetet e votimit të hershëm si Iowa, New Hampshire dhe Karolina e Jugut, u bë një moment për t’u mbledhur rreth liderit të luftuar të partisë së tyre.

Sondazhi konservator Sarah Longwell intervistoi një panel republikanësh të Iowa-s për PBS në qershor 2023, një javë pasi Departamenti i Drejtësisë paditi Trumpin për akuza në lidhje me keqpërdorimin e dokumenteve të ndjeshme qeveritare.

Aktakuzat krijuan një ndarje brenda Partisë Republikane midis atyre që e shihnin aktakuzën si shpërdorim pushteti dhe atyre që nuk e shihnin.

Deri në vjeshtën e vitit 2023, Trump kishte kapur një epërsi masive në shumicën e sondazheve paraprake republikane – një diferencë që ai nuk do ta hiqte kurrë. Ai anashkaloi debatet paraprake republikane, duke i privuar ata nga oksigjeni politik. Në vend të kësaj, ai u përqendrua në çimentimin e mbështetjes midis votuesve të thjeshtë përmes mitingjeve të tij të markës tregtare dhe organizimeve në bazë.

Pavarësisht nga grumbullimi i afro 200 milionë dollarëve në fondet e fushatës, DeSantis ishte jashtë garës brenda disa ditësh.

Pasi Trump mundi me lehtësi ish-guvernatoren e Karolinës së Jugut, Nikki Haley në New Hampshire, lufta paraprake republikane përfundoi. Për zgjedhjet e treta radhazi presidenciale, emërimi i partisë ishte i tij.

Sprova, mundime dhe triumfe

Drama e ish-presidentit në sallën e gjyqit mund të ketë qenë një ndihmë për pasurinë e tij politike, por ajo gjithashtu erdhi me një rrezik shumë të vërtetë ligjor. Në maj të vitit 2024, një juri në Manhattan e dënoi Trumpin për 34 akuza të krimit që përfshinin pagesa të parave për yllin e filmave për të rritur Stormy Daniels.

Çdo pengesë gjyqësore, megjithatë, dukej se pasohej nga një fitore më e madhe. Dënimi i tij u vonua derisa pas zgjedhjeve, aktakuzat e dokumenteve në Florida u hodhën poshtë dhe Gjykata e Lartë vendosi që presidentët kanë imunitet gjithëpërfshirës për aktet zyrtare.

Jashtë dhomave të gjykatave, fushata e Trump po kalonte nga fitorja e tij paraprake në zgjedhjet e përgjithshme. Një performancë e ndalur dhe konfuze nga Biden në debatin e tij në fund të qershorit me ish-presidentin i la demokratët në një panik të plotë.

Vlerësimet e miratimit të Trump dhe numrat e sondazheve kokë më kokë po rriteshin gjithnjë e më shumë. Dhe pas atentatit ndaj tij në Pensilvani në mes të korrikut, Trump mbërriti në Konventën Kombëtare Republikane në Milwaukee një ditë më vonë si një hero për mbështetësit e tij.

“Ajo që pamë nga konventa ishte se sa e unifikuar u shfaq Partia Republikane, me të vërtetë për herë të parë pas një kohe të gjatë,” tha McGraw. “Ata ndiheshin tepër të sigurt.”

Shefi i Tesla-s, Elon Musk, njeriu më i pasur në botë, miratoi publikisht ish-presidentin dhe filloi financimin e një operacioni masiv organizimi në shtetet kryesore të fushëbetejës. Krenaria republikane – krenaria për Trump – ishte në rritje.

Në atë moment, dukej sikur kthimi i Trump në majat e fuqisë amerikane nga thellësia e 6 janarit 2021 ishte i plotë. Një fushatë që fillimisht kishte mposhtur DeSantis dhe rivalët e tij të tjerë republikanë, tani ishte vendosur t’i jepte një goditje me grusht Bidenit dhe demokratëve.

Por tre ditë pasi Trump pranoi zyrtarisht nominimin presidencial të Partisë Republikane, Biden braktisi ofertën e tij për rizgjedhje dhe miratoi zëvendëspresidenten e tij, Kamala Harris.

Në pak javë, Harris konsolidoi mbështetjen e partisë së saj, injektoi entuziazëm të ri te demokratët dhe madje kaloi përpara ish-presidentit në disa sondazhe kokë më kokë.

Përpjekjet e Trump nuk u ndihmuan nga një performancë e debatuar kundër Harris në shtator dhe një vështirësi e dukshme për të riorientuar fushatën e tij për të përballur kundërshtarin e tij të ri, pikat e forta dhe dobësitë e të cilit janë padyshim të ndryshme nga ato të Bidenit.

Trump me të vërtetë nuk u testua derisa Harris u fut në garë Gjithçka deri në atë pikë pothuajse dukej si një parasezon i zgjatur për fushatën.

Me afrimin e ditës së zgjedhjeve, sezoni pothuajse ka përfunduar dhe kampioni është ende në dyshim.

Gara është vendi ku dukej se po shkonte në fillim të vitit – një përfundim fotografik ku secili kandidat mund të përfundonte në krye. Dhe për një fushatë që ishte fokusuar në moshën dhe dobësinë e Bidenit, tani është Trump, qëndrueshmëria dhe koherenca e të cilit janë nën mikroskop.

“Trump mund të ketë një operacion tepër profesional dhe të thjeshtë rreth tij, por në fund të ditës, ai ende do të bëjë atë që dëshiron dhe do t’i bëjë gjërat ashtu siç dëshiron,” tha McGraw.

Trump ka qenë në vorbullën e politikës presidenciale për nëntë vjet dhe në qendër të vëmendjes së publikut për më shumë se katër dekada. Ai është dukur i palodhur.

Ndërsa fitorja e Trump nuk është aspak e garantuar, thjesht të qenit edhe një herë kaq afër çmimit është në vetvete një arritje e jashtëzakonshme. Dhe nëse rikthimi i tij politik kulmon me një mandat tjetër presidencial, ai do të kthehet në Shtëpinë e Bardhë duke kapërcyer pengesat – ligjore, politike, – me të cilat janë përballur pak presidentë.

Me kontrollin e frerëve të pushtetit dhe pa barrën për t’u përballur sërish me gjykimin e votuesve, Trump do të jetë në gjendje t’i zhdukë ato rreziqe ligjore. Dhe ndryshe nga mandati i tij i parë, ai do të hyjë në Shtëpinë e Bardhë me një ekip këshilltarësh dhe staf të mundshëm të administratës që janë plotësisht besnikë ndaj tij.

Dhe edhe nëse ai nuk fiton kontrollin e plotë të Kongresit, ai mund të përdorë fuqitë ekzistuese presidenciale për të vendosur kufizime të reja mbi imigracionin, të zbatojë planet e tij për dëbimin masiv të banorëve pa dokumente dhe të vendosë tarifa që mund të rrisin ndjeshëm koston e mallrave të importuara.

Dhe nëse ai fiton javën e ardhshme, Trump mund të riformojë rrënjësisht qeverinë amerikane për brezat që do të vijnë.