Mediat serbe e quajnë humbjen më të rëndë në histori disfatën përballë kuqezinjve në Silvinjos në Leskovac.
Goli i Manajt i ka dhënë përfundimisht fund shpresave të kombëtares serbe për t’u kualifikuar në kampionatin botëror.
Kurir
Serbia pëson një nga humbjet më të rënda në histori: Piksi, ka ardhur koha! Shqipëria festoi në Leskovac dhe i eliminoi “Shqiponjat” nga Botërori.
Blic
Tragjedi dhe fundi i “idesë” së Piksit: Shqipëria në Leskovac i shoi Serbisë ëndrrat për Botërorin!
B92
Humbje që dhemb vërtetë: Shqipëria në Leskovac e largoi Serbinë nga Botërori.
