Ish-ministri i Financave, Anastas Angjeli, ka reaguar për ndarjen nga jeta të ish-kryeministrit dhe liderit historik të Partisë Socialiste, Fatos Nano. Në një lidhje direkte për Klan News me gazetarin Besard Jacaj, Angjeli e përshkroi këtë ngjarje si një humbje të rëndë, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe në plan personal.
“Koha nuk do të diskutohet që të ishte e mjaftueshme për një ngjarje të tillë, kaq e rëndë për gjithë Shqipërinë, për humbjen e jetës së Fatos Nanos,” tha Angjeli. “Faktikisht, e dyfishtë: e para, humbja e jetës së mikut tim të shtrenjtë, shokut tim, bashkëpunëtorit dhe bashkëudhëtarit tim prej dekadash. Humbja e jetës së Fatos Nanos është edhe për mua fatkeqësi, sepse nuk ndodhem në Tiranë, por jam në SHBA.”
Ai tregoi se ka ndjekur situatën që nga momenti kur u bë njoftimi për gjendjen e rëndë të Nanos: “Ngjarjen e kam ndjekur më shumë se prej dy javësh, kur u bë njoftimi se Fatos Nano ishte në gjendje të rëndë shëndetësore. Kam përjetuar një moment shumë të vështirë që nga dita e parë që mora vesh lajmin e rëndë për gjendjen dhe situatën e tij.”
Angjeli tha se ka komunikuar me doktorin që e trajtonte Nano-n: “Kam komunikuar me doktorin Salin, në spitalin privat ku Fatos Nano ndodhej, dhe kam marrë informacion për gjendjen e tij. Një situatë e vështirë edhe për mua si një nga bashkëpunëtorët e tij që nga ditët e para të themelimit të Partisë Socialiste.”
Për figurën e Nanos, Angjeli tha: “Vlerësimi im mbetet më i lartë për një nga figurat më të shquara të jetës politike shqiptare që prej vitit 1990, një figurë historike, jo vetëm si drejtues i emancipuar që revolucionoi dhe modernizoi Partinë Socialiste, por jo vetëm atë, por edhe të gjithë shoqërinë demokratike në Shqipëri.”
Ai shtoi se Nano ishte një udhëheqës shtetëror me vizion të qartë: “Me detyrat dhe funksionet e ndryshme që prej vitit 1991, ai ka pasur një vizion të qartë, një mendim të kthjellët dhe një kontribut të çmuar për zhvillimin gjithanshëm ekonomik dhe shoqëror të Shqipërisë, të cilin e ka ushtruar gjatë gjithë kohës që ka qenë në drejtim të partisë dhe në funksione të larta shtetërore.”
Miqësia mes tyre daton që prej vitit 1983: “Me Fatos Nanon kam një miqësi dhe një shoqëri që rrjedh që nga viti 1983, kur ne të dy, unë pedagog në Universitetin Shtetëror të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, dhe Fatos gjithashtu pedagog i jashtëm, pasi ishte në funksione të tjera, jepnim mësim në të njëjtin universitet. Kështu që njohja e parë fillon 7 vjet para fillimeve demokratike në Shqipëri,” përfundoi Angjeli.
Leave a Reply