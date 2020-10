Kur pacientët me Covid-19 kanë humbje të nuhatjes, përgjithësisht ajo ndodh papritur dhe është e rëndë. Zakonisht pacientët me koronavirus nuk kanë hundë të bllokuara apo rrjedhje hundësh – shumica e njerëzve me koronavirus mund të marrin frymë lirshëm.

Një tjetër gjë që i veçon pacientët me Covid nga ata me grip është humbja “e vërtetë” e shijes.

Shija e pacientëve me Covid nuk është “disi e dëmtuar”, thjesht shqisa e tyre e nuhatjes nuk funksionon, thonë studiuesit në revistën Rhinology. Ata nuk mund ta bëjnë dallimin midis shijes së hidhur dhe të ëmbël. Ekspertët dyshojnë se kjo është për shkak se virusi pandemik prek qelizat nervore të përfshira drejtpërdrejt në ndjesinë e nuhatjes dhe shijes.

Hetuesi kryesor Prof Carl Philpott, nga Universiteti i Anglisë Lindore, kreu teste të nuhatjes dhe shijes në 30 vullnetarë: 10 me Covid-19, 10 me ftohje të keqe dhe 10 njerëz të shëndetshëm pa simptoma të ftohjes ose gripit. Humbja e nuhatjes ishte shumë më e thellë në pacientët me Covid-19. Ata ishin më pak të aftë të identifikonin erërat dhe nuk ishin në gjendje të dallonin aspak shijet e hidhura apo të ëmbla.

Prof Philpott, i cili punon me bamirësinë Fifth Sense, e cila u krijua për të ndihmuar njerëzit me çrregullime të nuhatjes dhe shijes, tha: “Me të vërtetë duket se ka tipare dalluese që e veçojnë koronavirusin nga viruset e tjera të frymëmarrjes. Kjo është shumë emocionuese sepse do të thotë që testet e nuhatjes dhe shijes mund të përdoren për të bërë dallimin midis pacientëve me Covid-19 dhe njerëzve me një ftohje apo grip të rregullt.”

Ai tha se njerëzit mund të bënin testet e tyre të nuhatjes dhe shijes në shtëpi duke përdorur produkte si kafe, hudhër, portokall ose limon dhe sheqer. Ai theksoi se testet diagnostike të fshikëzave të fytit dhe hundës ishin thelbësore nëse dikush mendonte se mund të kishte koronavirus. Ai shtoi se shqisat e nuhatjes dhe shijes kthehen brenda disa javësh në shumicën e njerëzve që shërohen nga koronavirusi.

Prof Andrew Lane është një ekspert në problemet e hundës dhe sinusit në Universitetin Johns Hopkins në SH.B.A. Ai dhe ekipi i tij kanë studiuar mostrat e indeve nga pjesa e pasme e hundës për të kuptuar se si koronavirusi mund të shkaktojë humbjen e nuhatjes dhe kanë publikuar gjetjet në European Respiratory Journal.

Ata identifikuan nivele jashtëzakonisht të larta të një enzime që ishin të pranishme vetëm në zonën e hundës përgjegjëse për nuhatjen. Kjo enzimë, e quajtur ACE-2, mendohet të jetë “pika e hyrjes” që lejon koronavirusin të futet në qelizat e trupit dhe të shkaktojë një infeksion.

Hunda është një nga vendet ku Sars-CoV-2, virusi që shkakton Covid-19, hyn në trup.

Prof Lane tha: “Tani po bëjmë më shumë eksperimente në laborator për të parë nëse virusi po përdor vërtet këto qeliza për të hyrë dhe infektuar trupin. Nëse është kështu, ne mund të jemi në gjendje ta trajtojmë infeksionin me terapi antivirale të dërguara direkt përmes hundës.”