Humbja e kritikut shqiptar, i biri i kushton një mesazh të dlirë

Një lajm i trishtë ka ardhur nga këngëtari i njohur, Vlashent Sata. Ai ka humbur babain e tij, studiuesin dhe kritikun e muzikës. Loro Sata është ndarë nga jeta në moshën 83-vjeçare.

Lajmin e trishtë e ka dhënë vetë këngëtari përmes një postimi në rrjetet sociale. Vlashenti i ka dedikuar të atit fjalët më të ndjera, ku mes të tjerash shprehet se ai është për të muzika dhe dashuria për jetën.

“Ti do jesh gjithmone nota ime e pare!

Ti je muzika ime, dashnia per jeten, o i buti im zemermal! Nate me shi sot baba im, po neser me ty ne shpirt prap kam me knu si mke msu ti! Drite paç o femija ma i bukur qe kam njoft!”, ka shkruar Vlashenti. BW