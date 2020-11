Kur Donlad Trump fitoi zgjedhjet në SHBA, në Tiranë gëzimi në sytë e demokratëve ishte shumë i madh dhe kjo u vërejt edhe në kohën që Bashkia e Kamzës drejtohej nga demokrati Xhelal Mziu.

Ky i fundit kur kishin kaluar vetem një muaj nga zgjedhja e tij në krye të Shtëpisë së Bardhë i akordua titulli “Qytetar Nderi”.

Këshilltarët e Bashkisë së Kamzës në atë kohë e votoi në mënyrë unanime projektvendimin në të cilin propozohej shpallja “Qytetar Nderi” të Donald Trump, me motivacion: “Si një model revolucionar i rendit të ri demokratik, një ekspert ekonomik, një negociator në politikat e jashtme, një komunikues mendjemprehtë popullor dhe një udhëheqës i kohëve moderne”.

Por tani që Trump humbi në përballjen me Biden çfarë do të bëhet me “Qytetarin e Nderit” Kamzës.

g.kosovari