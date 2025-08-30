Mirlind Daku gjeti rrugën e rrjetës dy herë, në ndeshjen e Rubin Kazan ndaj Orenburg në kampionatin rus.
Kjo dopietë vjen në një moment delikat për sulmuesin e Kombëtares. Vetëm një ditë më parë, Daku njoftoi lajmin e hidhur me ndjekësit, për ndarjen nga jeta të gjyshit të tij.
Pikërisht golat e shënuar sot ishin dedikim për të. Pas realizimit të parë, Daku nuk i mbajti dot lotët, ndërsa u mbështet nga shokët e skuadrës.
Sa i përket ndeshjes, Daku i dha avantazhin e dyfishtë Rubin Kazan, por skuadra e shqiptarit u barazua në pjesën e dytë, falë dy realizimeve nga Guzina dhe Thompson.
