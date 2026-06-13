Partia kryesore opozitare e Hungarisë, Fidesz, rizgjodhi ish-kryeministrin Viktor Orban si liderin e saj të shtunën për një mandat tjetër, pavarësisht humbjes së pushtetit në zgjedhjet e 12 prillit, ku fitoi partia e qendrës së djathtë, Tisza.
Për disa, nacionalisti Orban, 62 vjeç, ofroi frymëzim për konservatorët e krahut të djathtë në të gjithë Evropën dhe Shtetet e Bashkuara, si truri ideator i asaj që ai e quajti një model “joliberal” të demokracisë.
E ardhmja politike e Orbanit u vu në pikëpyetje pas humbjes së Fideszit dhe ai ishte përballur me presion nga disa ish-besnikë të tij për t’u larguar nga politika. Ato ishin kritikat e para të hapura që kur ai erdhi në pushtet në vitin 2010.
Rreth 729 delegatë nga 737 votuan për të rizgjedhur Orbanin në kongresin e partisë së Fidesz, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve MTI. Nuk kishte asnjë sfidues që garonte kundër tij.
“Unë nuk dorëzohem, unë kurrë, kurrë, kurrë, kurrë, kurrë nuk dorëzohem”, i tha Orban kongresit në një fjalim para votimit, duke përsëritur se merrte përgjegjësi të plotë për humbjen e partisë në zgjedhje.
Orban tha se Fidesz kishte qenë një “parti fantastike qeverisëse” për 16 vjet, por duhej të pësonte ndryshime për t’u bërë një parti opozitare funksionale që mund të ishte gati të qeveriste përsëri.
Në zgjedhjet e prillit, partia Tisza e kryeministrit Peter Magyar fitoi shumicën parlamentare prej dy të tretash, të mjaftueshme për të përmbysur ndryshimet kushtetuese të Orbanit.
Sipas sondazheve të opinionit, Fidesz ka humbur mbështetje që nga zgjedhjet. Një sondazh i majit nga Instituti Publicus tregoi se Tisza kishte 55% mbështetje, nga 53% që siguroi në zgjedhje, ndërsa mbështetja për Fidesz ra në 17%, nga 39%.
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