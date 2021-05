Është përcjellë në banesën e fundit aktori Guljelm Radoja i cili nuk ia doli që të fitonte betejën me COVID pas rreth një muaji “luftë” me të.

Ceremonia ka qenë shumë private, pasi ka qenë amaneti i aktorit që të mos kishte ceremoni zyrtare. Megjithatë dhjetëra qytetarët, shokë, të afërm, miq mes tyre figura të shquara të skenës shqiptare kanë shkuar për ti dhënë lamtumirën e fundit aktorit. Regjisorja e Teatrit “Aleksandër Moisiu” Driada Dervishi tha se kjo është një ditë e trishtë pasi humbja e aktorit është një dhimbje e madhe për të gjithë.

“Është një dhimbje shumë e madhe që në radhë të parë u takon familjarëve, por zysh Lida me shumë modesti tha Guljelmi nuk ishte vetëm i imi ishte i gjithë Shqipërisë dhe unë besoj se kjo humbje është për të gjithë. Është një ditë shumë e trishtë. Ndoshta nuk do të na duket e pabesueshme kur të shohim gjithë pasurinë kulturore që ai na ka lënë dhe në këtë rats është i vetmi ngushëllim. Do të kemi të vetmin ngushëllim sa herë që të na mungoje”, tha ajo.